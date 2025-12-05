HLV Tuchel tính đến phương án chưa từng có ở World Cup

HLV Thomas Tuchel cho biết tuyển Anh phải chuẩn bị mọi kịch bản bởi World Cup 2026 được dự báo là giải đấu khắc nghiệt nhất lịch sử vì thời tiết cực đoan.

Các đội tuyển sẽ phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở World Cup 2026.

Theo các chuyên gia môi trường, mùa hè 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico có thể chứng kiến nắng nóng cực đoan, nguy cơ cháy rừng và thậm chí bão nhiệt đới. Một báo cáo gần đây của Pitches in Peril chỉ ra 10/16 sân vận động của giải rơi vào nhóm rủi ro rất cao liên quan đến sốc nhiệt.

Trước nguy cơ ấy, HLV Tuchel cho biết tuyển Anh cân nhắc phương án để cầu thủ dự bị ở lại phòng thay đồ nhằm tránh nắng nóng. "Nếu điều đó giúp họ giữ được thể lực để vào sân và tạo khác biệt, chúng tôi phải tính đến", ông nói với BBC Sport. "Không ai thích điều này. Tôi muốn các cầu thủ ngồi ngoài hòa cùng bầu không khí và truyền năng lượng cho đội. Nhưng tôi từng thấy điều đó tại FIFA Club World Cup và hy vọng không phải áp dụng".

HLV Tuchel nói thêm: "Cường độ di chuyển cả tấn công lẫn phòng ngự chắc chắn giảm. Bạn không thể đá kiểu 21 độ trong điều kiện 45 độ. Kế hoạch thi đấu sẽ phải điều chỉnh. Chúng tôi phải thích nghi với nắng nóng, với hệ thống làm mát, với tất cả. Đội ngũ đang làm việc để sẵn sàng khi giải đấu khởi tranh".

Tại FIFA Club World Cup 2025, các cầu thủ dự bị của Dortmund và Bayern Munich ngồi trong phòng kín khi nhiệt độ trên sân vượt mốc 30 độ. Ở trận Atletico Madrid thua PSG 0-4, Marcos Llorente mô tả cảm giác thi đấu giữa trời 40 độ và độ ẩm 60%: "Các ngón chân tôi đau buốt, không thể dừng cũng chẳng thể bứt tốc. Châu Âu không quen thi đấu trong điều kiện như vậy".

HLV Luis Enrique cũng phàn nàn: "Trận đấu bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi thời tiết. Khung giờ này đẹp với khán giả châu Âu, nhưng các đội thì phải chịu đựng. Không thể duy trì cường độ cao suốt 90 phút". Tiền vệ Vitinha mô tả ngắn gọn: "Nóng đến mức tôi đỏ bừng cả người. Chạy theo bóng thật sự khủng khiếp".