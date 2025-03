Phản ứng của HLV Kluivert khi Indonesia thua đậm

Trong trận đấu trên sân khách, Indonesia được hưởng quả phạt đền từ sớm. Tuy nhiên, Kevin Diks, cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu trong màu áo Copenhagen, đã sút bóng trúng cột.

Sau trận, HLV Kluivert thừa nhận: "Nếu quả phạt đền thành công, cục diện của trận đấu sẽ khác. Mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi".

Cựu danh thủ tuyển Hà Lan cũng khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò, dù Indonesia nhận thất bại chung cuộc 1-5.

"Tôi nghĩ cả đội đã chiến đấu như những chú sư tử, không bao giờ cúi đầu. Tôi rất thất vọng với kết quả, không chỉ chúng tôi mà còn người hâm mộ cũng vậy", Kluivert chia sẻ.

Ole Romeny, tiền đạo nhập tịch đã ghi bàn duy nhất vào lưới Australia, cho biết: "Chúng tôi khởi đầu tốt. Quả 11 m giúp đội thêm phần tự tin. Nhưng ai cũng có thể sút hỏng, đó là một phần của bóng đá. Sau quả phạt đền hỏng, sự tự tin của đội đã biến mất. Chúng tôi không thể đương đầu với đối thủ".

Trận thua Australia khiến Indonesia rơi xuống thứ 4 bảng xếp hạng bảng C vòng loại ba World Cup 2026.

Trong khi đó, Australia giữ vững vị trí thứ 2 với 10 điểm. Chiến thắng quan trọng vừa qua giúp thầy trò HLV Popovic sáng cửa giành vé tiếp theo sau Nhật Bản dự vòng chung kết vào năm sau.

