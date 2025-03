Yamal: 'Khi tôi ghi bàn, đó phải là trận quan trọng'

Dù có 11 kiến tạo tại La Liga mùa này, sao trẻ 17 tuổi không ghi bàn kể từ tháng 10. Tuy nhiên, anh tự tin: "Tôi vui với chiến thắng này. Đây là trận đấu quan trọng và quan trọng nhất là chúng tôi giành được 3 điểm. Tôi luôn biết khi mình ghi bàn trở lại ở La Liga, đó sẽ là trận đấu quan trọng. Nhưng dù ghi bàn hay không, tôi không quan tâm, miễn là đội giành chiến thắng".

Sự tự tin và điềm tĩnh của Yamal tiếp tục cho thấy anh là cầu thủ bản lĩnh và có tinh thần thi đấu tuyệt vời. Trong khi đó, với phong độ hiện tại, Barcelona là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này.

Chiến thắng 4-2 tại Wanda Metropolitano giúp "La Blaugrana" tái chiếm ngôi đầu bảng La Liga, vượt qua Real Madrid nhờ thành tích đối đầu dù bằng điểm. Thầy trò HLV Hansi Flick cũng thi đấu ít hơn 1 trận.

Trận đấu tưởng chừng an bài khi Atletico Madrid dẫn trước 2-0 đến phút 70. Tuy nhiên, Robert Lewandowski và cầu thủ vào sân thay người Ferran Torres nhanh chóng san bằng tỷ số, khiến bầu không khí trên sân Wanda Metropolitano chùng xuống.

Khi mọi thứ có vẻ đang hướng đến trận hòa kịch tính, Yamal bất ngờ tỏa sáng. Cú sút xa của anh chạm vào một hậu vệ Atletico đổi hướng, khiến Jan Oblak bó tay, đưa Barcelona dẫn 3-2. Bàn thắng này châm ngòi cho màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ đội khách.

Không dừng lại ở đó, Ferran Torres ghi bàn thứ 2 cho riêng mình trong thời gian thi đấu bù giờ, khép lại một đêm không thể nào quên với Barcelona.

