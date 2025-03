MU nhắm cựu sao Barca theo yêu cầu của Amorim

Theo truyền thông Anh, HLV Ruben Amorim đẩy mạnh kế hoạch cải tổ hàng công MU với mục tiêu hàng đầu là Francisco Trincao. Cầu thủ này từng có thời gian thi đấu cho Wolves và hiện thuộc biên chế Sporting Lisbon.

Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Trincao là 50 triệu euro, nhưng Sporting yêu cầu mức giá cao hơn đáng kể, có thể chạm mốc 70 triệu euro. Barcelona giữ 50% quyền lợi từ thương vụ bán lại, khiến Sporting chỉ được hưởng một nửa số tiền nếu MU trả đúng phí phá vỡ giao kèo.

CLB Bồ Đào Nha cố giữ chân Trincao bằng một hợp đồng mới, đặc biệt trong bối cảnh họ sắp chia tay tiền đạo Viktor Gyokeres. Dù vậy, HLV Amorim tin rằng Trincao với kinh nghiệm từng chơi tại Premier League có thể thích nghi nhanh chóng nếu trở lại Anh.

Vấn đề là nếu MU không giành quyền dự cúp châu Âu, ngân sách hè sẽ eo hẹp. Khi ấy, một cuộc thanh lọc đội hình quy mô lớn có thể là điều bắt buộc để "Quỷ đỏ" dọn đường cho thương vụ này.

Cầu thủ 25 tuổi từng được kỳ vọng là báu vật tương lai khi Barcelona chi tới 31 triệu euro để đưa anh về từ Braga năm 2020. Tuy nhiên, Trincao không thể tỏa sáng tại Camp Nou và bị đẩy sang Wolves theo dạng cho mượn chỉ sau một mùa. Tại Anh, cầu thủ này tiếp tục gây thất vọng và phải trở lại quê nhà vào năm 2022.

Thế nhưng mọi thứ đổi khác khi Trincao đầu quân cho Sporting Lisbon và làm việc với chính Amorim. Tại đây, Trincao lột xác mạnh mẽ và trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống tấn công của Sporting và được gọi lên tuyển.

Hôm 24/3, anh ghi dấu ấn với bàn gỡ hòa trước Đan Mạch, rồi tiếp tục lập công trong hiệp phụ, góp phần giúp Bồ Đào Nha thắng 5-2 tại UEFA Nations League. Mùa này, Trincao có 9 bàn thắng và 15 kiến tạo trên mọi đấu trường ở cấp CLB.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.