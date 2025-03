Phút trải lòng của Antony

Cầu thủ chạy cánh 25 tuổi hiện khoác áo Real Betis theo dạng cho mượn từ tháng 1/2025. Trước đó, anh trải qua một thời gian dài thi đấu không đạt kỳ vọng. Phong độ của Antony tệ hại, chỉ ghi 12 bàn sau 96 lần ra sân kể từ khi gia nhập MU từ Ajax năm 2022.

Tuy nhiên, Antony đang hồi sinh mạnh mẽ tại Tây Ban Nha, với 8 lần góp công vào bàn thắng sau 11 trận tại La Liga. Và theo lời anh, chính tuổi thơ dữ dội từng sống cùng bọn tội phạm ma túy ở khu ổ chuột Brazil giúp anh miễn nhiễm với áp lực.

Chia sẻ với DAZN, Antony nói: "Khi người ta hỏi tôi về áp lực, tôi chỉ cười: 'Áp lực nào chứ?'. Tôi từng chơi bóng mà không có giày, chơi với cả dân buôn ma túy, đó mới là áp lực thật sự. Ngày bé, nhiều khi tôi đi học mà không có gì để ăn. Những lúc khó khăn, tôi luôn nghĩ về những thử thách mình đã vượt qua".

Antony lớn lên ở Inferninho - một khu favela (khu ổ chuột) đầy bạo lực tại Brazil, có biệt danh là "địa ngục nhỏ". Anh từng kể rằng tuổi thơ khắc nghiệt khiến bản thân tê liệt cảm xúc với những thứ mà người khác cảm thấy thấy kinh hoàng.

Trên The Players' Tribune, Antony nhớ lại: "Có lần, lúc khoảng 8 hay 9 tuổi, tôi trên đường đi học thì thấy một người đàn ông nằm bất động trong ngõ. Khi đến gần, tôi nhận ra ông ấy đã chết. Ở favela ấy mà, mấy chuyện đó quen rồi. Không còn đường nào khác, tôi chỉ nhắm mắt lại rồi nhảy qua xác chết để bước tiếp".

Antony không kể câu chuyện để tỏ ra cứng rắn. Anh khẳng định: "Tôi thấy mình may mắn, vì trong tất cả khó khăn, tôi được ban tặng một món quà từ thiên đường là trái bóng. Ở Inferninho, chẳng ai quan tâm đồ chơi Giáng sinh là gì. Chỉ cần thứ gì lăn được là đủ. Tôi không cúi đầu trước ai. Tôi từng dùng elastico (ngoặt bóng chữ Z) với dân buôn ma túy, rainbow (hất bóng) qua đầu mấy bác tài, xâu kim bọn trộm. Có bóng trong chân, tôi chẳng sợ ai".

HLV Ruben Amorim từng cho rằng Antony thất bại ở Premier League chủ yếu do thiếu thể lực: "Bất cứ đội nào ở Anh cũng chơi thiên về thể chất. Nếu không đủ sức, bạn sẽ gặp khó. Antony hiện tại ở Tây Ban Nha chơi tốt hơn rất nhiều. Tôi tin thể lực là yếu tố then chốt".

Trong khi đó, với Antony, quyết định rời nước Anh sang La Liga có thể là bước ngoặt. "Mỗi ngày trôi qua tôi càng chắc chắn đây là quyết định đúng đắn nhất tôi từng đưa ra", cựu sao Ajax kết luận.

Sau khởi đầu ấn tượng tại La Liga, Antony đứng trước cơ hội tiếp tục gắn bó với Real Betis khi CLB này chính thức mở đàm phán với MU về việc một thỏa thuận hợp đồng mới. Một trong những khả năng được xem xét là Betis gia hạn hợp đồng mượn Antony kèm điều khoản mua đứt bắt buộc.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.