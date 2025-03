Onana chọn bến đỗ mới nếu bị MU thanh lý

Theo ESPN, dù nhận được sự quan tâm từ các CLB Saudi Pro League, Onana muốn tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford để khẳng định giá trị. Tuy nhiên, anh sẽ xem xét tới Trung Đông chơi bóng nếu được "Quỷ đỏ" thông báo không còn nằm trong kế hoạch.

Trong bối cảnh HLV Ruben Amorim khả năng tiến hành cuộc đại phẫu lực lượng vào mùa hè, tương lai của Onana trở nên bất định. MU được cho là theo dõi Senne Lammens (Royal Antwerp) và Lucas Chevalier (Lille) - những thủ môn trẻ giàu tiềm năng. Ngoài ra, Tom Heaton chuẩn bị giải nghệ, còn Altay Bayındır cũng có thể rời đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên.

Gia nhập MU từ Inter Milan với nhiều kỳ vọng, Onana trở thành tâm điểm chỉ trích với không ít sai lầm tại Premier League lẫn cúp châu Âu. Phong độ thất thường, cùng những pha xử lý gây tranh cãi khiến anh nhiều lần bị đặt dấu hỏi về năng lực và vị trí số một trong khung gỗ.

Tính đến hiện tại, Onana có 67 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 17 trận. Anh sẽ cùng toàn đội trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia với chuyến làm khách trên sân City Ground của Nottingham Forest vào ngày 2/4.

Dù tương lai vẫn còn bỏ ngỏ, quyết định của Onana cho thấy anh chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc chiến tại Old Trafford. Vấn đề còn lại, có lẽ sẽ nằm ở việc ban lãnh đạo MU có còn đủ kiên nhẫn với thủ thành người Cameroon hay không.

