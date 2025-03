Hai con huyền thoại MU làm đội trưởng các đội tuyển khác nhau

Darren Fletcher có lẽ chưa bao giờ tự hào đến thế. Tuần qua, cả hai cậu con trai sinh đôi của cựu danh thủ MU, Jack và Tyler Fletcher, cùng được đeo băng đội trưởng ở tuyển trẻ quốc gia. Đáng chú ý, hai anh em làm thủ lĩnh hai đội tuyển khác nhau là Anh và Scotland, trong cùng một kỳ tập trung quốc tế.

Darren, từng có 80 lần khoác áo tuyển Scotland và đeo băng đội trưởng 16 lần. Giờ đây, anh được chứng kiến thế hệ tiếp theo của gia đình bước lên sân khấu lớn theo cách đầy đặc biệt.

Ban đầu, cặp song sinh đều chọn khoác áo tuyển trẻ Anh. Thế nhưng, vào tháng 10/2023, Tyler quyết định chuyển sang thi đấu cho Scotland, theo con đường của người cha huyền thoại. Động thái này dẫn đến một tình huống hiếm có.

Hai anh em sinh đôi nhà Fletcher cùng đeo băng thủ quân nhưng cho hai đội tuyển khác nhau trong cùng một kỳ tập trung quốc tế. Tyler là đội trưởng U19 Scotland trong thua Ba Lan hôm 22/3. Trong khi đó, Jack dẫn dắt U18 Anh trong trận hòa 2-2 trước Czechia vào ngày 20/3.

Sự kiện đáng chú ý này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Jack ghi một cú đúp cho đội U21 Man Utd trong chiến thắng 5-1 trước West Brom. Cần biết rằng cả hai bàn đều đến từ đường kiến tạo của chính Tyler.

Bộ đôi tài năng từng trưởng thành từ học viện Man City, trước khi được MU chiêu mộ. Và đến hiện tại, hai con nhà Fletcher cho thấy tiềm năng cực lớn ở các cấp độ trẻ, với kỹ năng, sự thông minh và cả tư chất thủ lĩnh.

