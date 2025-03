Barca quá đáng sợ

Theo thống kê từ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga và Ligue 1), không đội bóng nào sở hữu tỷ lệ dứt điểm thành bàn cao như "Blaugrana".

Tính riêng tại La Liga, các cầu thủ Barcelona ghi 74 bàn từ 174 cú sút trúng đích, đạt tỷ lệ chuyển hóa lên tới 42,53%, cao nhất trong số 96 đội thuộc các giải hàng đầu châu Âu. Tổng cộng, họ tung ra 438 pha dứt điểm tính đến thời điểm này, bao gồm cả những cú sút chệch mục tiêu.

Đáng chú ý, hiệu suất này là bước tiến vượt bậc so với mùa trước, khi Barca chỉ đạt tỷ lệ 34,55% trong các pha dứt điểm trúng đích - tức tăng gần 8 phần trăm chỉ sau một mùa. Các đội xếp sau Barca gồm Wolfsburg (41,59%), Espanyol (40%), Inter Milan (39,74%) và Newcastle (38,98%).

Tại đấu trường châu lục (Champions League, Europa League, Conference League), đội bóng xứ Catalonia cũng duy trì hiệu quả ấn tượng. Họ ghi 31 bàn từ 66 cú sút trúng đích, tương đương 46,97%. Dù chưa phải cao nhất (sau Legia Warsaw, Dinamo Zagreb và Elfsborg), số pha dứt điểm của Barca lại nhiều hơn đáng kể, cho thấy khả năng tạo cơ hội lẫn dứt điểm đều ở mức vượt trội.

Những con số ấn tượng khiến nhiều người nghĩ rằng Barca tấn công hay là nhờ hàng tiền đạo với Raphinha, Lewandowski và Lamine Yamal. Quả thật, bộ ba này làm gợi nhớ tới Messi, Suarez và Neymar một thời. Tuy nhiên, bất ngờ lớn lại đến từ hàng tiền vệ, vốn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong khả năng ghi bàn của đội.

Dưới thời Flick, các tiền vệ Barcelona ghi tới 19 bàn, đạt tỷ lệ chuyển hóa cao ngất ngưởng 52,78% - vượt xa hiệu suất của các tiền đạo đội nhà (chỉ ở mức 39,68%). Trong số này, Dani Olmo và Pedri là hai nhân tố nổi bật, góp lần lượt 6 và 4 bàn. Đặc biệt, Pedri ghi 4 bàn từ 10 pha dứt điểm trúng đích.

Để dễ hình dung, hãy so sánh với các đội bóng khác. Đứng ngay sau Barca về hiệu quả ghi bàn từ hàng tiền vệ là Strasbourg (Pháp), với 48,84%. Với hiệu suất cao như vậy, không ngạc nhiên khi Barca duy trì vị thế tấn công hàng đầu dù không sở hữu những "cỗ máy ghi bàn" kiểu Haaland hay Mbappe.

Trong mùa giải mà hiệu quả tấn công trở thành chìa khóa, Flick tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, từ những mũi nhọn giàu đột biến đến hàng tiền vệ giàu sức sống. Barca dứt điểm hay, còn biết cách ghi bàn từ mọi tuyến. Đó là yếu tố khiến họ trở nên nguy hiểm bậc nhất châu Âu lúc này.

