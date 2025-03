Yamal khiến Barca nhớ lại bài học Messi

Trong suốt sự nghiệp tại Barcelona, Lionel Messi gia hạn hợp đồng tới 9 lần, trung bình dưới 2 năm một lần. Điều này từng khiến tài chính của CLB lâm vào cảnh lao đao. Ban lãnh đạo "Blaugrana" không muốn đi lại vết xe đổ với trường hợp của Lamine Yamal.

Trong cuộc phỏng vấn với AS, Yamal chia sẻ việc không muốn bàn chuyện hợp đồng cho đến cuối mùa, khi mọi trận đấu kết thúc và có thể Barcelona sẽ ăn mừng 1 trong 3 danh hiệu lớn. Người đại diện Jorge Mendes nhiều lần khẳng định Yamal "100% sẽ ở lại", nhưng quá trình gia hạn sẽ không dễ dàng.

Yamal ký hợp đồng với Barcelona vào hè 2023, có thời hạn đến năm 2026. Khi ấy, vì còn ở độ tuổi vị thành niên, anh chỉ được phép ký tối đa 3 năm theo quy định. Hai bên từng thống nhất sơ bộ về việc sẽ kéo dài hợp đồng đến 2030 khi tròn 18 tuổi.

Tuy nhiên, sự bùng nổ chóng mặt của Yamal 2 năm qua khiến những điều khoản cũ trở nên lỗi thời. Giờ đây, CLB buộc phải ngồi lại bàn đàm phán và cũng phải tính toán kỹ lưỡng để tránh vết xe đổ từng xảy ra với Messi.

Từ năm 2005 đến 2017, Messi ký hoặc điều chỉnh hợp đồng tận 9 lần, khởi đầu dưới thời Chủ tịch Joan Laporta. Mỗi lần Messi tỏa sáng hoặc giúp đội bóng giành danh hiệu, mức lương của anh lại được nâng lên. Hệ quả là mức đãi ngộ dần trở nên khó kiểm soát, vượt xa khả năng chi trả của CLB.

Năm 2005, M10 ký gia hạn đến năm 2010, nhưng chỉ 3 tháng sau được tăng lương. Hai năm sau đó, anh tiếp tục ký hợp đồng mới kéo dài đến 2014. Đến năm 2008, khi bắt đầu gây ấn tượng mạnh dưới thời Pep Guardiola, điều khoản hợp đồng của M10 lại được điều chỉnh.

Sau cú ăn 3 lịch sử năm 2009, Messi một lần nữa đặt bút ký gia hạn. Giai đoạn từ 2012 đến 2017 chứng kiến thêm 4 lần ký kết khác, với lần cuối cùng diễn ra chỉ cách lần trước đó vài tháng, biến anh thành cầu thủ được gia hạn thường xuyên nhất lịch sử đội bóng.

Mỗi lần gia hạn với Messi lại là một lần gánh nặng tài chính thêm lớn với Barca. Kết quả là khi khủng hoảng tài chính xảy ra năm 2021, CLB không thể giữ chân Messi, dù anh muốn ở lại.

Ở tuổi 16, Yamal trở thành trụ cột không thể thiếu của Barcelona. Và theo nhiều chuyên gia, đẳng cấp của anh sánh ngang những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Không ngạc nhiên khi Yamal sẽ sớm được đề xuất mức lương top đầu đội bóng.

Tuy nhiên, Barca không muốn rơi vào vòng lặp cầu thủ tỏa sáng, đòi cải thiện hợp đồng, lại tăng lương, rồi tỏa sáng và lại tăng. Thay vì vậy, CLB hướng đến việc gia hạn dài hạn và tăng dần mức đãi ngộ theo từng mốc cụ thể. Điều đó vừa giúp giữ chân ngôi sao gốc Rocafonda, vừa giúp tình hình tài chính ổn định hơn.

Với tiềm năng khủng khiếp của Yamal, Barcelona hiểu rằng việc giữ chân anh là nhiệm vụ tối quan trọng. Nhưng khác với thời Messi, họ sẽ hành động cẩn trọng hơn, để không tự đẩy mình vào thế khó một lần nữa.

