Siêu phẩm làm rung chuyển Madrid của Lamine Yamal

Đáng tiếc, Lamine Yamal không có mặt hôm đó vì chấn thương. Nhưng rạng sáng 17/3 tại Metropolitano, ở vòng 28 La Liga, tài năng trẻ của Barca đã trở lại và có màn “trả thù” ngọt ngào, kết thúc một tuần thi đấu thăng hoa của đội bóng xứ Catalonia.

Trước chuyến làm khách đến Metropolitano, Yamal có màn trình diễn chói sáng tại Champions League khi góp công lớn trong chiến thắng trước Benfica. Cú sút đẳng cấp của anh cùng một pha kiến tạo “bất đắc dĩ” cho Raphinha tạo nên dấu ấn khó phai. Nhưng tất cả chỉ là màn khởi động cho trận đấu mà tài năng 17 tuổi này sẽ tự mình định đoạt số phận của Barcelona tại La Liga.

Chỉ trong vòng vài ngày, Yamal từ một cầu thủ trẻ đầy triển vọng hóa thân thành người hùng của đội bóng. Nếu như ở trận gặp Benfica, anh chứng tỏ mình có thể tỏa sáng ở đấu trường châu Âu, thì trước Atletico Madrid, Yamal cho thấy bản lĩnh của một cầu thủ lớn, một ngôi sao biết cách định đoạt trận đấu.

Ký ức về bàn thắng của Andres Iniesta tại Stamford Bridge năm 2009 vẫn in sâu trong tâm trí các cule, và đêm qua tại Metropolitano, họ lại được chứng kiến một khoảnh khắc kỳ diệu khác - lần này đến từ một cầu thủ còn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Yamal không chờ đợi một cơ hội hoàn hảo. Anh tạo ra nó. Trong khi các đồng đội loay hoay tìm cách xuyên phá hàng thủ Atletico bằng những pha đan bóng cự ly ngắn, cậu nhóc 17 tuổi quyết định thử vận may bằng một cú sút xa. Trái bóng đập vào người Reinildo, đổi hướng và khiến Jan Oblak bó tay. Một bàn thắng có phần may mắn, nhưng nếu không dám thử, làm sao có thể thành công?

Bàn thắng ấy không chỉ giúp Barcelona vươn lên mà còn đánh gục hoàn toàn tinh thần của đội chủ nhà. Nó đến vào thời điểm Atlético Madrid đang dồn ép, khiến toàn bộ khán đài Metropolitano sững sờ. Một lần nữa, cậu bé đến từ Rocafonda chứng minh rằng niềm tin có thể làm nên kỳ tích.

Nhiều người từng nghĩ Lamine Yamal chỉ là một hiện tượng mạng, một tài năng trẻ với những pha xử lý đẹp mắt trên YouTube. Nhưng anh chưa bao giờ có ý định dừng lại ở những khoảnh khắc mãn nhãn. Yamal không chỉ muốn chơi bóng đẹp, anh muốn giành chiến thắng, muốn đoạt danh hiệu, muốn in dấu chân mình vào lịch sử.

Tại Euro 2024, Yamal khiến cả châu Âu sửng sốt với màn trình diễn siêu hạng, khiến ngay cả Kylian Mbappe cũng phải thừa nhận tài năng của anh. Bàn thắng của Yamal trước Pháp tại Munich – nơi sẽ tổ chức trận chung kết Champions League năm nay - như một lời tiên tri về tương lai rực rỡ phía trước.

Từ những phút thi đấu đầu tiên tại La Liga trong màu áo Barca, cậu bé 17 tuổi đã thể hiện mình không phải là một cầu thủ trẻ bình thường. Bảy phút vào sân trong trận gặp Betis mùa 2022/23 giúp anh trở thành nhà vô địch La Liga đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng khi ấy, Yamal vẫn là một cái tên xa lạ. Giờ đây, khi dần trở thành trụ cột của đội bóng, anh đang cho cả thế giới thấy rằng danh hiệu đầu tiên đó chỉ là khởi đầu.

Một điều không ai còn có thể nhắc lại nữa: "Yamal không ghi bàn tại La Liga từ ngày 26/10". Anh phá lưới Real Madrid ngay tại Bernabeu, trong một trận đấu mà sau đó, bản thân trở thành nạn nhân của những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc - điều đến nay vẫn chưa bị trừng phạt. Và giờ đây, nhà vô địch Euro tiếp tục làm điều tương tự ở thủ đô, nhưng lần này là trước một đối thủ khác, trong một trận cầu mang tính quyết định.

Trước đó, Yamal suýt nữa đã mở tỷ số ngay đầu trận khi nhận đường chuyền từ Dani Olmo. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bóng chỉ lướt nhẹ qua cột dọc phải của Jan Oblak. Nhưng cậu bé không bỏ cuộc. Không ai có thể khiến Yamal ngừng chạy, ngừng tấn công hay ngừng khát khao ghi bàn.

Reinildo có một đêm ác mộng khi phải đối đầu với Yamal. Những pha rê bóng của cậu bé 17 tuổi khiến hậu vệ Atletico Madrid liên tục rơi vào tình thế bất lực. Đến phút 90+2, khi trận đấu gần như đã an bài, Yamal vẫn không hề nản lòng. Anh đứng bên cánh phải, chờ đợi một cơ hội. Pedri nhìn lên, chuyền bóng. Và phần còn lại là lịch sử.

Chỉ một pha cắt bóng vào trong, một cú dứt điểm đầy quyết đoán. Bóng găm vào lưới. Bingo! Và cả Metropolitano chết lặng.

Không ai có thể phủ nhận rằng Yamal đang trên đường trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Barcelona. Khi đội bóng xứ Catalonia đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, cậu bé 17 tuổi này đứng lên, không chỉ để thể hiện tài năng mà còn để gánh vác trọng trách.

Với tốc độ phát triển hiện tại, không khó để tưởng tượng một tương lai nơi Yamal sẽ trở thành biểu tượng mới của Camp Nou. Trẻ tuổi, táo bạo, bản lĩnh - tất cả những gì một huyền thoại cần có, cậu bé này đều sở hữu. Và trận đấu tại Metropolitano chỉ là một trong những cột mốc đầu tiên trong hành trình ấy.

Barcelona có thể đã gặp nhiều khó khăn trong mùa giải này, nhưng với một ngôi sao đang bùng nổ như Yamal, tương lai của họ vẫn đầy hứa hẹn. La Liga, Champions League, Euro - bất cứ sân khấu nào cũng có thể trở thành nơi để cậu bé này tỏa sáng.

Chỉ có một điều chắc chắn rằng đây không phải là lần cuối cùng chúng ta nói về Lamine Yamal.

