Real Madrid căng não đối mặt ‘virus FIFA’

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ không có tới 16 cầu thủ trong kỳ nghỉ quốc tế tháng 3, tạo ra một áp lực không nhỏ trong bối cảnh họ đang cạnh tranh khốc liệt trên mọi đấu trường.

“Tôi chết mệt rồi”, tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid thốt lên sau trận thắng 2-1 trước Villarreal cuối tuần qua. Phát ngôn này được đưa ra sau khi “Los Blancos” phải thi đấu liên tục với chỉ 72 giờ nghỉ ngơi giữa các trận đấu, từ trận derby châu Âu tại Metropolitano thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League đến chuyến làm khách tại La Cerámica. Mùa giải hiện tại đối với Madrid đang trở thành một cuộc đua marathon khi họ có thể phải thi đấu tới 72 trận, đặc biệt là với việc FIFA Club World Cup sắp diễn ra tại Mỹ hè này.

Các đợt tập trung đội tuyển quốc gia luôn mang đến những lo lắng cho các câu lạc bộ, và tháng 3 này cũng không ngoại lệ đối với Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải chia tay 16 cầu thủ cho các nhiệm vụ quốc tế. Đáng chú ý, thủ thành Thibaut Courtois trở lại đội tuyển Bỉ sau mâu thuẫn với cựu HLV Domenico Tedesco. Tài năng trẻ Endrick cũng được triệu tập vào đội tuyển Brazil thay thế Neymar đang chấn thương. Kylian Mbappe trở lại đội tuyển Pháp sau thời gian vắng mặt, và Raul Asencio lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha

Trong bối cảnh đó, HLV Ancelotti sẽ chỉ còn lại 7 cầu thủ thực sự khỏe mạnh tại Valdebebas để tiếp tục công việc chuẩn bị. Chưa dừng lại ở đó, thuyền trưởng người Italy cũng không khỏi lo lắng khi các cầu thủ chính như Fede Valverde, Luka Modric, hay Arda Güler đều có thể đối mặt với nguy cơ chấn thương trong các trận đấu quốc tế. Đặc biệt, Valverde có dấu hiệu quá tải với hơn 4.000 phút thi đấu mùa này và sẽ tiếp tục thi đấu cho Uruguay, dù anh phải chịu đựng một số cơn đau nhẹ sau trận đấu với Villarreal.

Với lịch thi đấu dày đặc và sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, Real Madrid sẽ bước vào những tháng cuối mùa giải đầy thử thách. Họ vẫn đang cạnh tranh quyết liệt tại La Liga, tiến sâu tại Champions League với Arsenal là đối thủ tiếp theo, và đang đứng trước cơ hội vào chung kết Copa del Rey sau chiến thắng 1-0 trước Real Sociedad.

Tuy nhiên, chỉ có một điều chắc chắn rằng việc thiếu vắng nhiều trụ cột trong kỳ nghỉ quốc tế này sẽ là một thử thách lớn đối với Ancelotti và các học trò. Và trong suốt quãng thời gian này, Real Madrid chỉ có thể hy vọng vào sự phục hồi kỳ diệu từ các cầu thủ và cầu nguyện rằng "virus FIFA" không tiếp tục cướp đi sức mạnh của đội bóng, khi mà lịch thi đấu sau kỳ nghỉ quốc tế sẽ không cho họ bất kỳ một chút thời gian nghỉ ngơi nào.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.