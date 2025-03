Mbappe kiệt sức

Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp Real Madrid đánh bại Villarreal 2-1 ngay trên sân Estadio Ceramica. Đây là thánh địa mà "Los Blancos" chưa từng thắng kể từ năm 2017. Tuy nhiên, thành quả không đến dễ dàng khi toàn đội rơi vào trạng thái mệt mỏi khi liên tiếp đá 2 trận đấu căng thẳng.

Sau 120 phút nghẹt thở trước Atletico Madrid tại Champions League, Real Madrid chỉ có 66 giờ nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu với Villarreal. Dễ hiểu khi Mbappe và các đồng đội phải đối mặt với tình trạng quá tải.

Khi trận đấu với Villarreal khép lại, ống kính máy quay của kênh Movistar Plus+ ghi lại khoảnh khắc Mbappe rời sân với vẻ mặt mệt mỏi tột độ. Anh dường như kiệt sức và thốt lên: "Tôi mệt gần chết rồi".

Ngôi sao người Pháp cũng chia sẻ với phóng viên: "Mọi người đều thấy trận đấu với Atletico căng thẳng thế nào, chúng tôi phải chiến đấu 120 phút với rất nhiều cảm xúc. Và chỉ sau 2 ngày, lại phải ra sân thi đấu tiếp, thực sự quá khó khăn".

Mbappe cũng khẳng định ngay cả phần khởi động trước trận cũng là một thử thách. Dù vậy, anh tuyên bố: "Chúng tôi phải tôn trọng biểu tượng CLB, phải chiến đấu đến cùng. Và chúng tôi đã làm được, giành chiến thắng quan trọng".

Không chỉ riêng Mbappe, toàn đội Real Madrid đều rơi vào trạng thái kiệt quệ. Theo Marca, một số cầu thủ than phiền trước trận đấu với Villarreal rằng: "Chúng tôi quá mệt mỏi, điều này thật không thể chịu đựng nổi".

Dù vậy với bản lĩnh và đẳng cấp có thừa, Real Madrid vẫn giành những chiến thắng quan trọng. Tuy nhiên, rõ ràng thể trạng của đội bóng bị đặt dưới áp lực quá lớn.

Hiện "Los Blancos" chinh chiến trên 3 mặt trận gồm La Liga, Copa del Rey và Champions League. Chưa kể thầy trò HLV Carlo Ancelotti còn phải hành quân sang Mỹ dự FIFA Club World Cup sau khi mùa giải kết thúc.

