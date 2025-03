Real quan tâm đến Mainoo

Theo nguồn tin từ Fichajes, Real Madrid theo dõi sát sao tình hình hợp đồng của Mainoo tại Old Trafford. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha coi tiền vệ 19 tuổi là một "tài năng giá trị" nhờ tiềm năng phát triển vượt trội.

Trong vòng 18 tháng qua, Mainoo có bước tiến mạnh mẽ khi trở thành trụ cột tuyến giữa của MU. Sau khi bùng nổ ở mùa giải trước, anh nhanh chóng chiếm suất đá chính và thậm chí còn được Gareth Southgate triệu tập lên tuyển Anh dự Euro 2024.

Dù vậy, tương lai của Mainoo tại Old Trafford là dấu hỏi lớn. Anh muốn tăng lương từ 20.000 bảng/tuần lên khoảng 180.000 bảng/tuần. Hợp đồng hiện tại có thời hạn đến năm 2027.

Real Madrid không gấp rút tìm kiếm tiền vệ, nhưng luôn theo dõi những phương án dài hạn. Các tuyển trạch viên của Real đã quan sát Mainoo trong thời gian qua và sẵn sàng hành động nếu có cơ hội.

Khi được hỏi về tương lai của Mainoo, HLV Ruben Amorim nói: "Kobbie đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Mọi người đang đánh giá cậu ấy như một cầu thủ đã hoàn thiện, tôi nghĩ thực tế không phải vậy. Cậu ấy rất giỏi, nhưng vẫn còn có thể trở nên hay hơn".

Mùa trước, Mainoo thi đấu 32 trận trên mọi đấu trường. Ở mùa giải 2024/25, anh ra sân 25 lần. Với phong độ ấn tượng và sự quan tâm từ các "ông lớn", tương lai của Mainoo tại MU vẫn còn để ngỏ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.