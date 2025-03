HLV Campuchia: 'Tuyển Việt Nam rất mạnh'

"Xin chào mọi người, tôi là Koji Gyotoku, HLV của tuyển Campuchia. Về trận đấu ngày mai, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Đây sẽ là điều khó khăn. Tuyển Việt Nam rất mạnh, nằm trong top đầu Đông Nam Á. Họ cũng là nhà vô địch ASEAN Cup 2024. Tuyển Campuchia cũng chưa có sự chuẩn bị tốt. Song, tôi cũng muốn thể hiện cho người hâm mộ Campuchia thấy sức mạnh của đội thế nào", HLV Koji Gyotoku mở đầu phần họp báo.

Chia sẻ tiếp về tuyển Việt Nam, ông Gyotoku cho biết đã nghiên cứu về lối chơi - qua việc theo dõi các trận đấu tại ASEAN Cup 2024, đặc biệt là cuộc chạm trán Thái Lan - của tuyển Việt Nam. Chiến lược gia này khen ngợi tính tổ chức của nhà vô địch ASEAN Cup 2024, cho rằng thầy trò Kim Sang-sik hoàn toàn xứng đáng giành chức vô địch.

Về thành phần tuyển Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son vắng mặt do chưa hồi phục chấn thương. HLV Gyotoku hơi tiếc vì điều này, bởi ông muốn các học trò có thể cọ xát với những cầu thủ hay nhất của tuyển Việt Nam.

"Tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi không nhớ tên nhưng có cầu thủ thuân chân trái rất giỏi (Hoàng Đức - PV). Còn về HLV Kim Sang-sik, đó là một HLV tài năng. Ông ấy đã khẳng định được vị thế, qua việc thắng được HLV người Nhật Bản của Thái Lan tại ASEAN Cup 2024", HLV Gyotoku chia sẻ.

Sau cùng, thuyền trưởng tuyển Campuchia cho biết sẽ không dễ để thắng tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, điều ông mong muốn là xem các cầu thủ có thể làm đuợc những gì, điều đó mới quan trọng. Dù vậy, ông HLV Gyotoku cũng không giấu tham vọng giành chiến thắng.

Tham dự buổi họp báo cùng HLV Gyotoku còn có trung vệ Mohammed Faeez Khan. Cầu thủ này đánh giá rất cao tuyển Việt Nam. "Tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam. Họ rất mạnh. Nhưng ngày mai, tuyển Campuchia sẽ chơi bóng với sự tự tin cao nhất, chúng tôi sẽ tuân thủ chiến thuật HLV đề ra, theo đó quyết tâm thể hiện mình", Mohammed Faeez Khan nói.

Lúc 19h30 ngày 19/3, tại sân Gò Đậu (Bình Dương), tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Campuchia.

