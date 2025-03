Tham vọng của MU bị coi là viển vông

MU gần đây công bố chiến dịch mang tên "Project 150", với mục tiêu giành danh hiệu Premier League và có mặt trong cuộc đua Champions League đúng dịp kỷ niệm 150 năm thành lập CLB.

Tuy nhiên, phát biểu tại sự kiện Champions for Children Gala Dinner, Butt không ngần ngại phản bác: “Nếu phải nói thật, và tôi không thích nói điều nhảm nhí, thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Ai cũng nghĩ những CLB khác đứng yên, nhưng sự thật họ cũng tiến bộ. Newcastle, Liverpool, City, Chelsea, Arsenal đều đang phát triển".

Butt cũng nhấn mạnh rằng mùa giải hiện tại là “một thảm họa” và MU cần xây dựng lại từ những nền móng cơ bản nhất, bao gồm việc ổn định thượng tầng, cải tổ đội ngũ tuyển trạch và hỗ trợ huấn luyện viên mới nâng cấp lực lượng.

Bên cạnh thành tích yếu kém, MU còn gây tranh cãi khi tăng giá vé mùa thêm 5% và buộc hàng trăm CĐV phải rời bỏ vị trí ngồi lâu năm để nhường chỗ cho khu vực vé VIP mới sau lưng băng ghế huấn luyện tại khán đài Sir Bobby Charlton Stand.

Huyền thoại Ryan Giggs, người cũng tham dự sự kiện, lên tiếng: "Bạn bè tôi ngồi ở đó 25 năm nay và giờ không biết phải đi đâu. Họ có tên in trên ghế. Đó là điều khiến tôi thất vọng nhất".

Butt đồng tình, chỉ trích chiến lược kinh doanh của CLB: "Giá vé cứ tăng nhưng không đi kèm thành tích. Tôi hiểu họ cần cân đối tài chính, nhưng rõ ràng đang gây thiệt thòi cho những người trung thành nhất".

Dù phải giảm hàng loạt chi phí, từ sa thải nhân viên, hủy tiệc Giáng sinh đến cắt vai trò đại sứ của Sir Alex Ferguson, MU vẫn công bố kế hoạch xây sân vận động mới trị giá 2 tỷ bảng, thay thế Old Trafford. Thiết kế sơ bộ gây tranh cãi với hình dáng được ví như một rạp xiếc khổng lồ.

Giggs thẳng thắn: “Tôi không nghĩ thiết kế đó sẽ được giữ nguyên. Nếu phải xây sân mới, thì nó phải là sân tốt nhất. MU luôn dẫn đầu về cơ sở vật chất nhưng giờ chúng ta bị tụt lại phía sau".

