Robinho tiếp tục ngồi tù

Tòa án Tối cao Brazil kiên quyết nói "không" với đơn kháng cáo từ phía Robinho. Vì vậy, cựu cầu thủ này sẽ tiếp tục ngồi tù. AS tiết lộ nhóm luật sư của cựu sao Real Madrid chỉ còn hy vọng về việc giảm án, thay vì đòi tự do cho thân chủ.

Gần nhất, Tổng thống Brazil Lula da Silva nói về vụ việc: "Robinho bị kết án ở Italy và phải chấp hành bản án ở đây. Tất cả người phạm tội hiếp dâm đều phải vào tù. Anh ấy may mắn hơn 99% thanh niên Brazil, kiếm được rất nhiều tiền và trở nên rất nổi tiếng".

Robinho ngồi tù từ tháng 3 vì tội hiếp dâm tập thể vào năm 2013. Luật sư của cầu thủ đệ đơn kháng cáo vì cho rằng vụ việc xảy ra ở Italy. Luật pháp Brazil không có quy định dẫn độ công dân phạm tội. Chính phủ Italy sau đó đạt thỏa thuận với Brazil khiến Robinho phải thụ án tại quê nhà.

Đến cuối tháng 3, tòa Đại hình Brazil (STJ) mở phiên điều trần vụ việc. 8/10 phiếu thành viên ủng hộ việc Robinho thi hành bản án tại quê nhà. Trong tù, Robinho vẫn khẳng định bản thân vô tội và các luật sư của cựu cầu thủ vẫn tích cực kháng cáo bản án.

Robinho bị kết tội cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ tại hộp đêm cùng vài người bạn ở Milan vào năm 2013. Sau quá trình điều tra, cựu ngôi sao người Brazil bị kết án 9 năm tù.

Robinho tham gia các khóa học nghề trong quãng thời gian thụ án ở Brazil. Mario Rosso Vale, luật sư của Robinho cho biết: "Thân chủ tôi đang giữ cho mình bận rộn. Cậu ấy đăng ký một khóa học nghề điện tử cơ bản để học cách sửa chữa TV và radio".

Trong sự nghiệp, Robinho từng chơi cho Santos, Real Madrid, Man City, AC Milan... Anh có chức vô địch La Liga cùng Real Madrid, Scudetto trong màu áo AC Milan và nhiều danh hiệu khác.

Robinho cũng là thành viên tuyển Brazil đăng quang tại Copa America 2007, FIFA Confederations Cup 2005 và 2009.

