MU xúc tiến chiêu mộ tân binh đầu tiên

Các cuộc thảo luận đã bắt đầu khi đội bóng thành Manchester tìm kiếm những lựa chọn mới nhằm củng cố đội hình trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Với việc Luke Shaw và Tyrell Malacia không đạt yêu cầu, MU quyết định theo đuổi Dorgu. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận thông tin này.

Cầu thủ 20 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Lecce với 43 lần ra sân kể từ hè 2022. Mùa này, anh ghi được 3 bàn thắng tại Serie A, cho thấy tiềm năng lớn dù thi đấu ở vị trí hậu vệ. Cầu thủ người Đan Mạch cũng có 4 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Dorgu được xem là một sự bổ sung cần thiết, không chỉ vì khả năng chơi ở cánh trái mà còn do anh phù hợp với hệ thống chiến thuật mới của HLV Amorim. Với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng đóng góp vào mặt trận tấn công, anh có thể mang lại giải pháp lâu dài cho hàng phòng ngự.

Mặc dù chưa có thỏa thuận chính thức nào đạt được, các cuộc đàm phán vẫn đang tiến triển tốt. Nếu thành công, Dorgu có thể là chìa khóa giúp đội bóng của Amorim vượt qua giai đoạn khó khăn, khi họ hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng Premier League 10 điểm.

Việc thiếu một hậu vệ trái ổn định là vấn đề lớn khi Luke Shaw chưa ra sân ở bất kỳ đấu trường nào mùa này do chấn thương, trong khi Diogo Dalot - vốn là hậu vệ phải - thường xuyên bị đẩy sang đá trái không đúng sở trường.



Vị trí hậu vệ phải của MU cũng gặp khó khăn. Amad Diallo, cầu thủ vốn là tiền đạo cánh, liên tục được sử dụng như một wing-back thời gian qua. Ngoài ra, Noussair Mazraoui cũng phải đảm nhận vai trò này trong bối cảnh đội hình thiếu chiều sâu.

Ngược lại, MU đã đạt thỏa thuận để Antony gia nhập Real Betis dưới dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải. Họ cũng xem xét để Tyrell Malacia rời đội theo dạng cho mượn. Hậu vệ người Hà Lan không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.