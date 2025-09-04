Al-Nassr 'trả đũa' Laporte

Thương vụ Aymeric Laporte tái hợp Athletic Bilbao đang biến thành một vụ lùm xùm khó tin, khi Al-Nassr bị cáo buộc cố tình không gửi kịp hồ sơ chuyển nhượng để ngăn chặn thương vụ.

Al-Nassr 'chặn cửa' Laporte trở lại Athletic Club.

Theo Marca, lỗi không nằm ở hệ thống mà ở sự thiếu thiện chí từ phía Al-Nassr. Dù các thỏa thuận giữa Athletic Bilbao và Laporte đã hoàn tất, hồ sơ chuyển nhượng lại không được phía Saudi Arabia đưa lên kịp thời, khiến thương vụ rơi vào tình trạng vô hiệu.

Nhiều nguồn tin cho rằng, lãnh đạo Al-Nassr không hài lòng với thái độ muốn rời CLB của trung vệ người Tây Ban Nha và coi việc này như một “đòn trả đũa”

Điều đáng nói, La Liga thậm chí công bố sự trở lại của Laporte trên cơ sở tạm thời, bởi Athletic Bilbao nộp đủ giấy tờ cùng hợp đồng ký kết với cầu thủ. Tuy nhiên, vì thiếu sự xác nhận từ phía Al-Nassr, bản hợp đồng không thể được kích hoạt.

FIFA cũng khẳng định sẽ không mở “cửa sổ đặc biệt” cho trường hợp này, đồng nghĩa Laporte vẫn thuộc biên chế Al-Nassr và không được coi là cầu thủ tự do.

Athletic Bilbao và đội ngũ pháp lý của Laporte đang nỗ lực chứng minh rằng thỏa thuận hoàn tất và lỗi thuộc về sự tắc trách từ phía Al-Nassr. Nhiều người ví đây là một “phiên bản mới” của vụ David De Gea năm 2015, khi thủ môn Tây Ban Nha lỡ cơ hội gia nhập Real Madrid cũng chỉ vì vài phút trễ hạn giấy tờ.

Trong khi đó, Laporte hiện điều trị chấn thương nhưng khát khao trở lại thi đấu cho Athletic Bilbao và nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026. Vụ việc này không chỉ phơi bày sự rắc rối trong khâu thủ tục chuyển nhượng quốc tế, mà còn cho thấy cách các CLB có thể sử dụng “lỗ hổng” pháp lý như một công cụ để khẳng định quyền lực với cầu thủ.