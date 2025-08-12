Al Nassr 'giam' Laporte, chỉ cho đá AFC Champions League 2

Thương vụ chia tay giữa Aymeric Laporte và Al Nassr tiếp tục bế tắc, khi các cuộc đàm phán chấm dứt hợp đồng trong tuần qua không mang lại kết quả.

Thương vụ chia tay giữa Aymeric Laporte và Al Nassr tiếp tục bế tắc.

Đội bóng Saudi Arabia từng hy vọng giải quyết dứt điểm khi tập huấn tại Bồ Đào Nha để tránh đưa trung vệ Tây Ban Nha trở lại Riyadh, nhưng đến sát ngày khai màn mùa giải, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ, khiến ban lãnh đạo tỏ rõ sự thất vọng.

HLV Jorge Jesus cùng ban thể thao xác định Laporte và tiền vệ người Bồ Đào Nha Otavio không còn nằm trong kế hoạch. Tuy nhiên, Al Nassr không muốn để họ ra đi dễ dàng. Theo nguồn tin gần gũi với vụ việc, CLB đang cân nhắc phương án chỉ đăng ký hai cầu thủ này cho AFC Champions League 2, đồng thời gạch tên khỏi tất cả giải đấu còn lại để tránh vi phạm quy định của FIFA.

Nguyên nhân chính đến từ yêu cầu đền bù hợp đồng của Laporte - điều mà Al Nassr cho là sẽ giúp anh trở lại Athletic Bilbao một cách “dễ dàng” - khiến lãnh đạo CLB tức giận. Họ được cho là đang gây áp lực để “giam” cầu thủ này suốt một năm: nhận đủ mức lương gần 25 triệu euro nhưng không được thi đấu thường xuyên, qua đó gần như đánh mất cơ hội dự World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha.