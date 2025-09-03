Al Nassr khiến Laporte vỡ mộng

Aymeric Laporte không thể thi đấu cho Athletic Bilbao khi Al Nassr chậm trễ trong việc gửi các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng.

Laporte hiện còn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2026.

FIFA xác nhận với Marca rằng Hệ thống Quản lý Chuyển nhượng (TMS) đã đóng cửa khi Al Nassr gửi các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng Aymeric Laporte, và hiện cơ quan này điều tra nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ.

Trong một thương vụ phức tạp kéo dài đến những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Al Nassr không gửi giấy tờ kịp thời, và với việc hệ thống TMS đã đóng, không có cách nào để Athletic Bilbao đăng ký cầu thủ này.

Những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Bilbao nỗ lực tối đa để giải quyết tình huống, nhưng trường hợp của Laporte tương tự vụ việc của David De Gea vào năm 2015, khi anh không thể chuyển từ Manchester United sang Real Madrid do lỗi giấy tờ.

Do không nhận được giấy tờ từ phía Al Nassr, FIFA không công nhận thương vụ này, dẫn đến việc hợp đồng giữa Laporte và Athletic Bilbao cũng không được xác nhận. FIFA sau đó cũng tập trung điều tra lý do Al Nassr không gửi giấy tờ đúng hạn, nhưng bất thành.

Trước đó, Athletic Bilbao đạt thỏa thuận với Laporte về bản hợp đồng kéo dài 3 năm, sau khi Al Nassr đồng ý chấm dứt hợp đồng sớm với cầu thủ. Với việc không thể đăng ký thi đấu cho Athletic Bilbao, Laporte buộc phải trở lại Al Nassr.