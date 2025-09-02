Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Aymeric Laporte rời Ronaldo để trở lại châu Âu

  • Thứ ba, 2/9/2025 05:51 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Aymeric Laporte chỉ còn một năm hợp đồng với Al Nassr và đội bóng thuộc Saudi Pro League đã chấp nhận chia tay trung vệ người Tây Ban Nha.

Laporte sẽ trở lại châu Âu.

Trong một tháng qua, thương vụ chia tay giữa Aymeric Laporte và đội bóng của Cristiano Ronaldo liên tục bế tắc, khi các cuộc đàm phán chấm dứt hợp đồng trong tuần qua không mang lại kết quả. Tuy nhiên, vào phút cuối trước giờ thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, các bên đã tìm được tiếng nói chung.

Laporte từng có 222 lần ra sân cho đội bóng xứ Basque trong giai đoạn đầu tiên trước khi chuyển sang Manchester City vào tháng 1/2018, khi điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng (77,1 triệu USD) của anh được kích hoạt.

Ở Etihad, cầu thủ 31 tuổi này giành tổng cộng 13 danh hiệu trong 5 mùa rưỡi, trong đó có 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League, trước khi gia nhập Al Nassr năm 2023.

Trong màu áo đội bóng thủ đô Riyadh, Laporte đã có 69 lần ra sân và ghi 9 bàn, nhưng không được trọng dụng nhiều sau khi Al Nassr bổ nhiệm HLV Jorge Jesus

Sinh ra tại xứ Basque thuộc Pháp và từng khoác áo các đội trẻ của Pháp, Laporte chuyển sang thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha vào mùa hè 2021 khi 26 tuổi. Kể từ đó, anh đã có 40 lần khoác áo La Roja, góp công giúp đội tuyển giành chức vô địch Nations League 2023 và Euro 2024 dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente.

Mùa 2024-25, Athletic Club cán đích ở vị trí thứ tư tại La Liga và sẽ góp mặt ở Champions League mùa tới, sau khi mùa trước họ tiến vào tới bán kết Europa League.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Tú Anh

Laporte Cristiano Ronaldo Laporte Al Nassr Nations League 2023 Xứ Basque Aymeric Laporte

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý