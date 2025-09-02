Aymeric Laporte rời Ronaldo để trở lại châu Âu

Aymeric Laporte chỉ còn một năm hợp đồng với Al Nassr và đội bóng thuộc Saudi Pro League đã chấp nhận chia tay trung vệ người Tây Ban Nha.

Laporte sẽ trở lại châu Âu.

Trong một tháng qua, thương vụ chia tay giữa Aymeric Laporte và đội bóng của Cristiano Ronaldo liên tục bế tắc, khi các cuộc đàm phán chấm dứt hợp đồng trong tuần qua không mang lại kết quả. Tuy nhiên, vào phút cuối trước giờ thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, các bên đã tìm được tiếng nói chung.

Laporte từng có 222 lần ra sân cho đội bóng xứ Basque trong giai đoạn đầu tiên trước khi chuyển sang Manchester City vào tháng 1/2018, khi điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng ( 77,1 triệu USD ) của anh được kích hoạt.

Ở Etihad, cầu thủ 31 tuổi này giành tổng cộng 13 danh hiệu trong 5 mùa rưỡi, trong đó có 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League, trước khi gia nhập Al Nassr năm 2023.

Trong màu áo đội bóng thủ đô Riyadh, Laporte đã có 69 lần ra sân và ghi 9 bàn, nhưng không được trọng dụng nhiều sau khi Al Nassr bổ nhiệm HLV Jorge Jesus

Sinh ra tại xứ Basque thuộc Pháp và từng khoác áo các đội trẻ của Pháp, Laporte chuyển sang thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha vào mùa hè 2021 khi 26 tuổi. Kể từ đó, anh đã có 40 lần khoác áo La Roja, góp công giúp đội tuyển giành chức vô địch Nations League 2023 và Euro 2024 dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente.

Mùa 2024-25, Athletic Club cán đích ở vị trí thứ tư tại La Liga và sẽ góp mặt ở Champions League mùa tới, sau khi mùa trước họ tiến vào tới bán kết Europa League.