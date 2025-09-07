Rashford xử lý gây sốt

Tiền đạo Marcus Rashford có pha rê bóng ấn tượng trong chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Andorra tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 7/9.

Rashford thi đấu chưa hiệu quả trước Andorra. Ảnh: Reuters.

Trong một tình huống rê bóng, Rashford đảo chân khéo léo và khiến hậu vệ Andorra xoạc bóng hụt. Ngay sau khi cầu thủ này đứng dậy, anh tiếp tục bị tiền đạo của Barcelona xỏ háng và vượt mặt dễ dàng. Dù bị một hậu vệ khác truy cản ngay sau đó, Rashford vẫn được ca ngợi với pha xử lý vừa qua.

Trên mạng xã hội, một tài khoản viết: "Rashford quá khéo léo". CĐV khác lên tiếng: "Sự chênh lệch thực lực thể hiện rõ". Tuy nhiên, cũng có bộ phận người hâm mộ cho rằng hậu vệ Andorra không phải là đối thủ xứng tầm với Rashford, và pha xử lý này cũng không mang đến bàn thắng hay kiến tạo.

Tình huống nói trên cũng là điểm sáng hiếm hoi của Rashford ở trận vừa qua, khi anh thi đấu không hiệu quả trước Andorra. Trong 68 phút trên sân, tiền đạo này không ghi bàn hay kiến tạo, cũng không có cú sút nào trúng đích. Anh chỉ có 2 lần rê bóng thành công và mất bóng 13 lần.

Rashford vẫn chưa ghi bàn hay có pha kiến tạo nào ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia ở mùa giải 2025/26. Sau 3 vòng đấu tại La Liga, tiền đạo người Anh đều tịt ngòi tại Barcelona.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Rashford bị mô tả là "nhút nhát, thiếu chính xác và lạc lối" trên sân, khiến giới chức Barcelona suy nghĩ về việc chấm dứt hợp đồng cho mượn trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

