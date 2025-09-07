Số phận của Martinez khi không đến MU

Emiliano Martinez sẽ trở lại đội hình chính Aston Villa sau khi không thể hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đến MU vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Aston Villa sẽ cho Martinez tái hòa nhập trở lại đội hình chính.

Vào thời điểm cuối kỳ chuyển nhượng, Martinez được xem là một lựa chọn của MU. Theo The Athletic, thủ môn người Argentina chờ đợi thông tin tại trung tâm huấn luyện của Aston Villa. Anh liên tục kiểm tra điện thoại và sẵn sàng lên đường nếu MU đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng.

Tuy nhiên, Martinez không thể gia nhập Old Trafford do "Quỷ đỏ" quyết định chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp. Dù vậy, tình hình không quá bi kịch dành cho nhà vô địch World Cup 2022.

The Athletic khẳng định sau khi không có tên trong danh sách thi đấu của Villa ở trận thua 0-3 trước Crystal Palace hôm 31/8, Martinez sẽ trở lại đội hình chính của Unai Emery. Ngoài ra, Martinez không có ý định chuyển đến Saudi Arabia hay Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù kỳ chuyển nhượng ở các giải đấu này còn mở.

Martinez là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới trong những năm qua. Anh giúp Aston Villa cán đích trong top 6 Premier League ở hai mùa gần nhất. Bên cạnh đó, anh cũng bắt chính cả 7 trận đấu trên hành trình cùng Argentina vô địch World Cup 2022 ở Qatar.

Thủ môn 33 tuổi có thể sẽ ra sân trong trận đấu tiếp theo khi Villa làm khách trước Everton vào ngày 13/9. Trong khi đó, Lammens khả năng cao cũng có trận ra mắt "Quỷ đỏ" trong trận derby Manchester vào ngày 14/9.