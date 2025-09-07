Rashford tiếp tục trượt dài

Hai năm không ghi bàn cho đội tuyển, Rashford đang trượt dài trong hoài nghi. Trận gặp Andorra hôm 6/9, lẽ ra là cú hích World Cup 2026, lại biến anh thành linh hồn lạc lối nơi cánh trái.

Hai năm không ghi bàn cho đội tuyển, Rashford đang trượt dài trong hoài nghi.

Có những trận đấu được xem như “phép thử cuối cùng” để khẳng định giá trị. Với Marcus Rashford, 90 phút trước Andorra tại vòng loại World Cup 2026 lẽ ra phải là sân khấu để thắp lại niềm tin cho HLV Thomas Tuchel và cho chính sự nghiệp quốc tế đang chững lại. Nhưng thay vì bùng nổ, người ta chỉ thấy một Rashford mờ nhạt, chờ bóng rồi mất hút trong ánh mắt thờ ơ từ khán giả tại sân Villa Park.

Nghịch lý ở chỗ, chính tại Villa Park mùa trước, Rashford từng gieo ác mộng cho PSG và Chelsea, đủ sức thuyết phục Tuchel trao thêm cơ hội ở tuyển Anh. Nhưng khi trở lại, thay vì tái hiện tốc độ và sự ngẫu hứng từng khiến Premier League chao đảo, anh lại biến mất trước một Andorra yếu thế.

Tuchel thừa nhận Rashford chưa có “yếu tố bất ngờ” trong màu áo quốc gia. Câu nói “cậu ấy tập luyện tốt, giữ nụ cười và thái độ tích cực” nghe giống lời an ủi hơn là niềm tin. Sự thật, những gì Rashford thể hiện chỉ là các đường chuyền về, một cú sút chệch đích và vài pha đi bóng vô hại. Với một cầu thủ từng được xem là mũi nhọn tốc độ, đó là màn trình diễn quá nghèo nàn.

So với Jack Grealish, sự tương phản thật rõ. Trong khi Grealish hồi sinh ở Everton với bốn kiến tạo và sự tự tin tràn đầy trong màu áo Everton, Rashford lại đứng chết dí bên cánh trái, ánh mắt lạc lõng, chẳng toát lên chút tự tin nào. Một bên tìm lại “cái tôi” vốn có, một bên loay hoay định nghĩa lại bản thân. Gần đây, truyền thông Tây Ban Nha loan tin Barcelona bắt đầu ngán ngẩm với Rashford, muốn sớm chấm dứt hợp đồng mượng cầu thủ.

Marcus Rashford mờ nhạt trong trận Anh thắng Andorra.

Có thể Tuchel đúng khi khẳng định Rashford hợp nhất ở vai trò tiền đạo cánh trái. Nhưng cũng có thể, anh không còn đủ sắc bén cho vị trí này.

Tại Aston Villa, Unai Emery từng nhanh chóng kéo Rashford vào trung lộ, trao cho anh vai trò tiền đạo lùi, tận dụng tốc độ khi có khoảng trống. Tuchel có thể thử nghiệm, song ông chọn an toàn: giữ Harry Kane đủ 90 phút, rồi rút Rashford để nhường chỗ cho Anthony Gordon.

Vấn đề là: Rashford còn phù hợp với tuyển Anh không? Hai năm liền không ghi bàn quốc tế là lời cảnh báo rõ ràng. Một cầu thủ từng được chờ đợi để tạo khác biệt nay chỉ còn là phương án xoay tua. Giải pháp “siêu dự bị” nghe hợp lý, nhưng ngay cả vai trò đó cũng đòi hỏi anh phải biết tạo ra tác động - điều mà lúc này chưa ai dám chắc.

Ở tuổi 27, Rashford không còn là “sao mai hứa hẹn”, càng không thể mãi sống nhờ ký ức những pha bứt tốc làm rực sáng Old Trafford ngày nào. Anh cần bàn thắng, cần một khoảnh khắc định nghĩa lại chính mình. Nhưng nếu tiếp tục phung phí cơ hội như trước Andorra, World Cup 2026 sẽ chỉ còn là giấc mơ xa vời - và Rashford sẽ bị nhớ đến như một linh hồn lạc lối giữa thế hệ vàng mới của tuyển Anh.

Thời gian không chờ ai, bóng đá càng phũ phàng hơn. Nếu Rashford không sớm bừng tỉnh, anh sẽ chẳng còn là nỗi ám ảnh của các hậu vệ, mà chỉ là cái tên khiến người ta tiếc nuối khi nhắc về. Với tuyển Anh của Tuchel, khoảnh khắc để Rashford chứng minh bản thân đang dần khép lại – và lần này, không ai cứu anh ngoài chính anh.