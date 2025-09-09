Van Gaal nói lời khiếm nhã khi lần đầu gặp vợ Rooney

Wayne Rooney tiết lộ rằng Louis van Gaal từng có một phát ngôn vô cùng khó xử về “tinh trùng” của anh ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ vợ mình, Coleen.

Rooney và Coleen thời còn trẻ.

Van Gaal, người dẫn dắt Manchester United trong hai năm, vốn rất ngưỡng mộ Rooney và thậm chí trao cho anh chiếc băng đội trưởng ngay khi tới Old Trafford. Trong thời gian ở “Nhà hát của những giấc mơ”, ông để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, không chỉ trên sân mà còn qua những phát ngôn thẳng thắn và hài hước trong các buổi trò chuyện.

Trong chương trình The Wayne Rooney Show, cựu tiền đạo tuyển Anh kể lại rằng lần đầu Van Gaal gặp Coleen là tại một bữa trưa cùng toàn đội, có cả cầu thủ, vợ, bạn gái và ban huấn luyện. Khi ấy, Van Gaal tiến lại gần Coleen, nhận xét rằng bọn trẻ trông rất giống cha chúng và còn đùa thêm rằng Rooney có “tinh trùng rất khỏe”. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Coleen về vị HLV người Hà Lan.

Rooney cho biết nhiều người có thể sẽ thấy khó chịu vì lời nói này, nhưng anh thì chỉ thấy buồn cười. Cựu sao Man Utd cũng nhấn mạnh rằng Van Gaal là người vui tính, có nhân cách tốt và anh đã học được từ ông nhiều điều hơn bất kỳ HLV nào khác trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, tháng 5/2016, giám đốc điều hành Ed Woodward sa thải Van Gaal, bất chấp việc MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 tại Premier League và vừa vô địch FA Cup. Rooney nhớ lại rằng vợ Van Gaal thậm chí còn biết trước tin ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết.

Sau khi giành FA Cup 2016, cả đội có tiệc mừng, nhưng Van Gaal lại đứng lặng lẽ với vợ và bạn bè, tỏ ra không giống chính con người sôi nổi thường ngày. Rooney khi đó đã đến khuyên ông hãy quên mọi chuyện để tận hưởng khoảnh khắc, nhưng Van Gaal không thể.