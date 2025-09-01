Rooney chỉ trích Arteta

Thất bại 0-1 trước Liverpool tại Anfield không chỉ khiến Arsenal lỡ cơ hội khẳng định vị thế ứng viên vô địch, mà còn thổi bùng những hoài nghi về bản lĩnh của Mikel Arteta.

Mikel Arteta cần sớm giúp Arsenal giành danh hiệu.

Wayne Rooney - biểu tượng của Man United - không ngần ngại nhấn mạnh: đây có thể là mùa giải sống còn với HLV người Tây Ban Nha.

Kỳ vọng đè nặng lên Arteta

Kể từ ngày tiếp quản Arsenal, Mikel Arteta đã được CLB trao quyền lực gần như tuyệt đối trong chuyển nhượng. Những thương vụ lớn liên tiếp - từ Declan Rice, Kai Havertz cho đến dàn sao trẻ - là minh chứng cho niềm tin mà ban lãnh đạo đặt vào ông. Thế nhưng, sau những mùa giải về nhì hoặc hụt hơi ở giai đoạn then chốt, câu hỏi lớn đặt ra là: bao giờ Arsenal mới thật sự cán đích ở ngôi số một?

Rooney trả lời thẳng thắn trên The Wayne Rooney Show: “Có thể không phải với Arsenal, nhưng với Arteta thì đúng. Ông ấy được cấp tiền, mang về những cầu thủ mình muốn. Hội đồng quản trị và cả CĐV sẽ không chấp nhận việc tiếp tục trắng tay. Đây là năm bản lề với ông ấy”.

Thông điệp ấy rõ ràng: Arteta đã hết thời gian để biện minh bằng sự “tiến bộ”. Với nguồn lực đã có, ông cần biến tiến bộ thành danh hiệu.

Rooney thậm chí còn khẳng định Arsenal vẫn chưa phải ứng viên sáng giá nhất. Trong mắt cựu đội trưởng tuyển Anh, Liverpool mới là đội bóng sở hữu “DNA vô địch” rõ rệt hơn.

“Liverpool đã hai lần đăng quang trong vài năm gần đây. Họ biết cách đứng vững trong những trận cầu lớn, và đó chính là dấu hiệu của một đội bóng lớn”, Rooney phân tích.

Rooney, cựu sao MU, cho rằng Arsenal vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

Thực tế, trận đấu tại Anfield là minh chứng. Arsenal có thời điểm kiểm soát thế trận, nhưng lại chọn cách tiếp cận quá an toàn. Ngược lại, Liverpool biết cách kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc định đoạt. Và rồi cú đá phạt thần sầu của Dominik Szoboszlai biến mọi toan tính của Arteta thành công cốc.

Rooney tiếc nuối cho Arsenal: “Nếu họ dũng cảm hơn, chủ động dồn ép Liverpool, cơ hội chiến thắng đã rộng mở. Nhưng cuối cùng, Liverpool làm đúng điều một nhà vô địch phải làm - đó là biết trụ lại và tung đòn kết liễu”.

Cái giá của sự thận trọng

Đây không phải lần đầu Arsenal gục ngã tại Anfield. Trận thua 0-1 vừa qua nối dài danh sách những ký ức đau buồn nơi sân đấu được coi là “đất dữ” với họ. Thứ bóng đá thận trọng, thiếu sự táo bạo đang trở thành điểm yếu lớn nhất của Arteta.

Arsenal nhiều lần được ca ngợi về khả năng tổ chức, về sự mạch lạc trong lối chơi. Nhưng khi bước vào những trận cầu buộc phải thể hiện bản lĩnh, họ lại thường thu mình. Bài học trước Liverpool một lần nữa chỉ ra rằng: để vô địch Premier League, một đội bóng không chỉ cần chiến thuật chặt chẽ, mà còn phải sở hữu tinh thần sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng chơi để thắng.

Rooney - người hiểu quá rõ sự khắc nghiệt ở đỉnh cao - không tin một Arsenal “chỉ muốn không thua” có thể đi hết chặng đường.

Arsenal liên tục thất bại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Ở một góc nhìn khác, Rooney còn chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Sinh ra ở Liverpool, trưởng thành từ Everton và rồi khoác áo Man United, ông mang trong mình thứ cảm xúc phức tạp mỗi khi trở lại Anfield.

“Tôi ghét phải đá ở Anfield. Chỉ nghĩ đến việc thua trận đã là nỗi ám ảnh. Cảm xúc ấy quá nặng nề, đến mức Sir Alex Ferguson nhiều lần quyết định không cho tôi ra sân tại Anfield hay Goodison Park. Ông ấy hiểu, về mặt tinh thần, tôi bị tác động quá nhiều”, Rooney thừa nhận.

Thế nhưng, với Rooney, chiến thắng trước Liverpool luôn mang lại cảm giác ngọt ngào bậc nhất: “Tôi là fan Everton từ nhỏ, vốn đã không thích Liverpool. Rồi sang Man United, sự thù địch càng sâu đậm. Vì thế, mỗi lần đánh bại họ, niềm vui thật khó tả”.

Thậm chí, Rooney còn thở phào khi không phải chạm trán Liverpool ở chung kết Champions League 2008: “Nếu đó là Liverpool thay vì Chelsea, tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi áp lực”.

Câu chuyện của Rooney vừa là sự hoài niệm, vừa là lời cảnh báo. Ông nhắc nhở rằng những trận đấu lớn, đặc biệt ở Anfield, luôn là thước đo bản lĩnh thật sự. Và ở bài kiểm tra mới nhất, Arsenal một lần nữa thất bại.

Arteta không thể mãi trốn sau lý do “đang xây dựng dự án”. Sau khi đã có tất cả công cụ trong tay, ông chỉ còn lại nhiệm vụ duy nhất: mang về danh hiệu. Rooney gọi đó là mùa giải “sống còn”. CĐV Arsenal chắc chắn cũng đang nghĩ điều tương tự.

Nếu không, “dự án Arteta” có nguy cơ chỉ dừng lại ở những lời hứa hẹn dang dở - và Arsenal sẽ tiếp tục nhìn những kẻ bản lĩnh hơn bước lên ngôi vương.

Từ Anfield đến Emirates, thông điệp đã rõ: để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần hai thập kỷ, Arsenal cần một Arteta táo bạo hơn, dũng cảm hơn. Nếu không, năm bản lề có thể trở thành năm cuối cùng.