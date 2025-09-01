Neville vẫn tin Arsenal vô địch Premier League

Cựu danh thủ Gary Neville vẫn kiên định với dự đoán Arsenal giành chức vô địch Premier League mùa này, bất chấp thất bại 0-1 của họ trước Liverpool tại Anfield.

Arsenal chơi không thuyết phục từ đầu mùa.

Rạng sáng 1/9, Liverpool đánh bại Arsenal 1-0 nhờ cú đá phạt thành bàn của Dominik Szoboszlai. Phát biểu trên Podcast của mình, Neville nhấn mạnh: “Tôi dự đoán Arsenal vô địch và sẽ không thay đổi quan điểm sau trận đấu vừa qua. Tôi không thay đổi!".

"Tôi có niềm tin rằng Declan Rice hoặc Martin Odegaard có thể là người ghi bàn quyết định trong những trận kiểu như thế (gặp Liverpool). Noni Madueke cũng chơi tốt. Eberechi Eze sắc sảo khi vào sân. Arsenal có đủ tài năng để thắng và vô địch, nhưng họ phải biến chúng thành hành động”, cựu hậu vệ MU nói thêm.

Arsenal liên tục về nhì trong ba mùa giải Premier League gần đây và chưa từng vô địch nước Anh kể từ năm 2004. Dù vậy, trước khi mùa giải khởi tranh, Neville từng dự đoán Arsenal sẽ lên ngôi vô địch Premier League, nhờ những sự bổ sung chất lượng và sự hiểu nhau trong đội hình.

"Arsenal vững vàng và ổn định, điều tôi cho rất quan trọng. Họ liên tục đạt điểm số cao và chỉ về nhì trước những đội bóng xuất sắc. Tôi nghĩ Arsenal cải thiện, và Gyokeres sẽ giúp họ vô địch mùa này", chuyên gia của Sky Sports nói thêm.

Sau 3 vòng đầu mùa, Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối, là đội duy nhất của Premier League toàn thắng. Trong khi đó, Arsenal đứng thứ ba, với hai chiến thắng và một thất bại.