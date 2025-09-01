Inter Milan thua ngược khó tin

Rạng sáng 1/9, Inter Milan phải nhận thất bại bất ngờ 1-2 ngay trên sân nhà trước Udinese trong khuôn khổ vòng 2 Serie A.

Inter đối mặt với thử thách lớn ngay đầu mùa giải.

Inter khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Torino trên sân nhà ở vòng 1, nhưng họ không thể tái hiện phong độ đó trong trận đấu trước Udinese. Phút 17, Dumfries mở tỷ số cho chủ nhà bằng cú đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Marcus Thuram.

Tuy nhiên, Udinese cho thấy sự kiên cường ngay cả khi bị dẫn bàn từ sớm. Đội khách đáp trả mạnh mẽ với hai bàn thắng liên tiếp ngay trước khi hiệp một khép lại, khiến các CĐV Inter Milan có mặt tại Giuseppe Meazza không khỏi sững sờ.

Phút 29, Udinese gỡ hòa khi Dumfries để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền được Keinan Davis thực hiện thành công. Bàn gỡ hòa là phần thưởng xứng đáng cho Udinese, và trong lúc Inter tỏ ra lúng túng, đội khách đã vượt lên dẫn trước ở phút 40.

Từ đường chuyền của Davis, Arthur Atta bứt tốc và tung cú sút đưa bóng vào góc xa khung thành, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1. Bất chấp những nỗ lực ép sân ở hiệp hai, Inter không thể gỡ hòa và nhận trận thua sốc ngay đầu mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV mới Cristian Chivu, Inter đặt mục tiêu giành lại Scudetto mùa này, nhưng màn khởi đầu như hiện tại mang đến nhiều nỗi lo.