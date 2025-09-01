Aston Villa thảm bại trước Crystal Palace

Rạng sáng 1/9, ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Aston Villa thua bạc nhược 0-3 ngay trên sân nhà Villa Park trước Crystal Palace.

Chiến thắng thuộc về Crystal Palace hoàn toàn xứng đáng.

Mùa giải chỉ mới bắt đầu, nhưng HLV Unai Emery và các học trò đang gặp nhiều khó khăn. Marco Bizot, người được kỳ vọng thay Emiliano Martínez ở khung gỗ Villa mùa này, mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền ở hiệp một, giúp Crystal Palace mở tỷ số 1-0.

Bizot phạm lỗi với Daichi Kamada ở phút 20, dẫn đến quả phạt đền dành cho Crystal Palace. Từ khoảng cách 11 m, Jean-Philippe Mateta dễ dàng sút thành bàn. Trận này, Aston Villa chơi tệ hại khi không thể tạo ra áp lực lên đội khách.

Sang hiệp hai, đội trưởng Crystal Palace, Guehi, ghi siêu phẩm ở phút 68 với một cú sút xoáy vào góc cao khung thành đội chủ nhà. Bàn thắng còn lại của Crystal Palace được ghi bởi Sarr ở phút 78, đánh dấu ngày thi đấu ác mộng cho HLV Unai Emery và các học trò.

Tâm điểm của trận đấu cũng nằm ở sự vắng mặt của Martinez. Thủ môn người Argentina quyết định không xuất hiện tại Villa Park dù các đồng đội ra sân thi đấu, trong bối cảnh có nhiều tin đồn anh đạt thỏa thuận cá nhân với Manchester United.

Sau 3 vòng đầu tiên của mùa giải, Aston Villa chỉ giành được 1 điểm (1 hòa, 2 thua), đứng áp chót trên bảng xếp hạng Premier League. Cộng hưởng với những tin đồn liên quan đến chuyện đi ở của trụ cột, Villa đang khởi đầu mùa giải 2025/26 một cách khó khăn.