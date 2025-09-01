Quyết định gây phẫn nộ ở trận đấu của Barca

Rạng sáng 1/9, Rayo Vallecano xuất sắc cầm hòa 1-1 trước Barcelona, trong một trận đấu bị phủ bóng đen bởi các vấn đề liên quan đến công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR).

Yamal tỏa sáng nhưng không giúp nổi Barca có 3 điểm.

Tại vòng 3 La Liga, Barcelona lần đầu tiên đánh rơi điểm số ở mùa giải này. Trên sân Estadio de Vallecas, nhà đương kim vô địch La Liga gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến phút 40, họ mới ghi bàn từ chấm phạt đền nhờ công của Lamine Yamal.

Trước đó, chính Yamal là người có pha đi bóng khéo léo trong vùng cấm Vallecano, khiến hậu vệ đội chủ nhà Pep Chavarria truy cản trái phép. Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra khi hệ thống VAR không hoạt động vào thời điểm đó, khiến quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Mateo Busquets Ferrer không thể được xem xét lại.

Ống kính truyền hình chiếu chậm sau đó cho thấy Chavarria dường như không phạm lỗi rõ ràng với Yamal, nhưng trọng tài Busquets Ferrer vẫn cho đội khách được hưởng phạt đền.

Marca cho biết màn hình để trọng tài xem lại ở sân Estadio de Vallecas bị hỏng, khiến VAR không thể hoạt động. Các quyết định trên sân của trọng tài Busquets Ferrer là cuối cùng và không thể đảo ngược.

Khán giả và cầu thủ Rayo Vallecano bức xúc với trọng tài.

Phải chịu phạt đền gây tranh cãi, khán giả và cầu thủ đội chủ nhà tức giận. AS bình luận mùa giải chỉ mới bắt đầu, nhưng ban tổ chức La Liga đã tạo ra quá nhiều bê bối đáng xấu hổ và gây phẫn nộ.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, Rayo Vallecano đã vượt qua mọi sự tranh cãi để gỡ hòa ở phút 67. Từ một tình huống phạt góc, cầu thủ vào sân thay người Fran Perez tung cú volley xuất sắc hạ gục thủ môn Joan Garcia gỡ hòa 1-1.

Thậm chí nếu dứt điểm tốt hơn, Rayo Vallecano có thể giành chiến thắng. Trận hòa thất vọng trên sân Rayo Vallecano khiến Barca chỉ có được 7 điểm sau 3 vòng, tạm mất ngôi đầu bảng xếp hạng về tay Real Madrid và Bilbao, hai đội đều có 9 điểm với thành tích toàn thắng.