Szoboszlai chia sẻ bí quyết sút phạt giống Ronaldo

  • Thứ hai, 1/9/2025 09:11 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Dominik Szoboszlai là người hùng của Liverpool trong chiến thắng 1-0 trước Arsenal tại vòng 3 Premier League khi ghi bàn thắng quyết định bằng cú sút phạt từ khoảng cách 30 mét.

Szoboszlai vừa ghi bàn giúp Liverpool hạ Arsenal.

Tiền vệ người Hungary tận dụng cơ hội được giao thực hiện đá phạt để tung ra một siêu phẩm, giúp Liverpool toàn thắng cả ba trận mở màn Premier League mùa này. Trước đó, các nhà đương kim vô địch bị Arsenal gây nhiều khó khăn tại Anfield cho đến khi Szoboszlai thực hiện cú đá phạt ở phút 83, ấn định kết quả trong một trận đấu căng thẳng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch vào tháng 5 năm sau.

Szoboszlai chính là cầu thủ nổi bật nhất của Liverpool trận này. Anh thừa nhận rằng mình quyết định mạo hiểm với cú sút xa cuối trận, đồng thời cho biết cơ hội ấy có lẽ đã không xuất hiện nếu Trent Alexander-Arnold chưa chuyển sang Real Madrid mùa hè vừa rồi.

Szoboszlai nói thêm rằng việc thường xuyên được tập đá phạt mang lại sự tự tin, và sau khi kiên trì chờ đợi, cuối cùng anh cũng có dịp để ghi bàn từ tình huống cố định mà trước kia vốn do Alexander-Arnold đảm nhiệm.

Khi được hỏi về kỹ thuật sút phạt - vốn được so sánh với Cristiano Ronaldo - Szoboszlai giải thích rằng mình không tập luyện cú đá này trong vài tuần gần đây vì thường chỉ sút ở cự ly gần hơn. Anh cho rằng bản thân phải mạo hiểm, tung ra cú sút mạnh hơn bởi biết rõ thói quen của thủ môn David Raya là bật người ra phía sau trái bóng.

Szoboszlai nhận định Raya là một thủ môn xuất sắc, và nếu bóng đi chệch vào trong khung thành thêm chút nữa thì nhiều khả năng anh đã bị cản phá.

Dù Arsenal ra về trắng tay, họ vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đối thủ lớn của Liverpool trong cuộc đua ngôi vương, sau nhiều mùa tiến sát chức vô địch. Szoboszlai cũng dành lời khen cho sự ổn định của thầy trò Mikel Arteta và nhấn mạnh Arsenal sở hữu một tập thể tuyệt vời cùng một HLV xuất sắc.

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

