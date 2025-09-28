Maguire gây tranh cãi khi theo kèm đồng đội

Trung vệ Harry Maguire trở thành tâm điểm chế nhạo sau trận thua 1-3 của MU trước Brentford ở vòng 6 Premier League hôm 27/9.

Khoảnh khắc Maguire kèm Bayindir. Ảnh: Reuters.

Tình huống gây chú ý diễn ra ở phút 14 trên sân Community. Maguire cùng các đồng đội nỗ lực phòng ngự trong một pha phạt góc của Brentford. Tuy nhiên, máy quay ghi lại cảnh anh theo kèm... thủ môn Altay Bayindir, thay vì bám sát tiền đạo đối phương.

Khoảnh khắc hài hước này nhanh chóng tạo nên tranh cãi trên mạng xã hội. Một CĐV viết: “Maguire lại theo kèm đồng đội tôi đang xem cái gì thế này?”. Tài khoản khác bình luận: “Hàng thủ MU lại tấu hài, Maguire chứng nào tật nấy”.

Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ lại bênh vực trung vệ người Anh. Một CĐV nhận định: “Maguire trông có vẻ đang cố giữ Bayindir để cậu ta không ngã trong vùng cấm”. Người khác tiếp lời: “Bayindir cần đứng vững trước sức ép của đối thủ, Maguire chỉ giúp một tay mà thôi”.

Trong quá khứ, Maguire từng bị chế giễu khi theo kèm đồng đội Luke Shaw ở thất bại 1-6 của MU trước Tottenham tại Premier League mùa 2020/21.

Năm 2023, trong màu áo tuyển Anh, Maguire cũng gây tranh cãi với pha lao vào kèm đồng đội Marc Guehi trong tình huống Oleksandr Zinchenko ghi bàn mở tỷ số cho Ukraine tại vòng loại Euro 2024.

Trong thất bại trước Brentford hôm 27/9, Maguire tiếp tục gây thất vọng khi để hàng thủ MU thủng lưới tới 3 lần. “Quỷ đỏ” hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.