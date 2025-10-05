Maguire sang Saudi Arabia?

Tương lai của Harry Maguire đang trở thành tâm điểm chú ý tại Manchester United, khi trung vệ người Anh chuẩn bị bước vào những tháng cuối cùng của hợp đồng và được cho là mục tiêu chuyển nhượng của hai đại gia Saudi Pro League – Al-Nassr và Al-Ettifaq.

Theo Mirror, cả hai CLB đều sẵn sàng gửi đề nghị khổng lồ cho cầu thủ 32 tuổi ngay khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 mở cửa. Với hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 6/2026 - sau khi MU tự kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm mà “không hỏi ý kiến cầu thủ” - Maguire sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng nước ngoài từ ngày 1/1/2026.

Phát biểu hồi tháng 8, cựu đội trưởng MU thừa nhận: “Điều khoản đó nằm trong tay CLB, tôi không thể làm gì khác. Đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ phải ngồi lại và bàn xem tương lai sẽ ra sao”.

Kể từ khi Ruben Amorim lên nắm quyền, Maguire chỉ còn là phương án xoay tua bên cạnh tân binh Leny Yoro trị giá 52 triệu bảng. Trong trận thắng Sunderland thuộc vòng 7 Premier League hôm 4/10 anh chỉ được tung vào sân ở phút 85, khi đội nhà đã dẫn 2-0 - hình ảnh biểu trưng cho vị thế mờ nhạt hiện tại.

Dù từng có 64 lần khoác áo đội tuyển Anh, Maguire bị HLV Thomas Tuchel gạch tên khỏi danh sách mới nhất và đối mặt nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2026 nếu không tìm lại suất đá chính.

Giữa viễn cảnh kết thúc sự nghiệp trong ánh hào quang tài chính ở Trung Đông hoặc tiếp tục chiến đấu cho vị thế tại Old Trafford, Maguire đang đứng trước quyết định quan trọng nhất kể từ khi gia nhập MU năm 2019.