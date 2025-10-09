CĐV Đông Nam Á đòi trục xuất Malaysia

Vụ bê bối cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia gây phẫn nộ, khi nhiều người hâm mộ Đông Nam Á muốn trục xuất đội tuyển này khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Hầu hết CĐV Đông Nam Á đều muốn loại Malaysia khỏi giải châu Á.

Theo cuộc thăm dò dư luận với câu hỏi về "Hình phạt đối với Malaysia sau tranh cãi về dàn cầu thủ nhập tịch" do trang ASEAN Football thực hiện, 70% người tham gia yêu cầu tước quyền dự giải châu lục của đội tuyển nước này.

Các lựa chọn khác cho thấy 16% người hâm mộ muốn Malaysia bị xử thua 0-3 ở những trận có cầu thủ không đủ tư cách, trong khi chỉ 2% cho rằng FIFA sẽ giữ nguyên án phạt hiện tại. Một bộ phận nhỏ (4%) tin rằng Malaysia chỉ phải nộp phạt tài chính, còn 8% lạc quan nghĩ Malaysia sẽ được tuyên vô tội.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tích cực kháng cáo án phạt tạm thời của FIFA, trong đó có lệnh cấm 7 cầu thủ tham gia thi đấu cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Dù vậy, các nguồn tin tiết lộ cơ quan quản lý bóng đá thế giới nghiêm túc xem xét khả năng trừng phạt nặng tay, nếu xác minh được hành vi gian dối có hệ thống.

Vụ việc không chỉ ảnh hưởng tới cơ hội dự Asian Cup 2027, mà còn có thể khiến bóng đá Malaysia đánh mất uy tín, đồng thời làm lung lay niềm tin của người hâm mộ đối với chính sách nhập tịch cầu thủ.

Từ niềm tự hào vì thành tích tiến bộ trong khu vực, bóng đá Malaysia giờ đứng trước một cuộc khủng hoảng niềm tin. Và giờ mọi ánh nhìn đều hướng về FIFA để chờ phán quyết cuối cùng.