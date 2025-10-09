AFC xử sau cũng được, trước mắt Việt Nam phải hạ Nepal

Trước khi chờ phán quyết của AFC về trận thua 0-4 trước Malaysia vì đối thủ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”, tuyển Việt Nam cần tập trung đánh bại Nepal lúc 19h30 ngày 9/10.

Tuyển Việt Nam cần hạ Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đây là trận đấu mà có lẽ, HLV Kim Sang-sik sẽ đặt ra ít nhất 2 mục tiêu là “thắng đẹp” và “trẻ hóa” đội hình.

Nepal không đáng ngại

Trước khi xây dựng lối đá, HLV Kim chắc chắn phải nghiên cứu đối thủ để đánh giá năng lực, từ đó, chọn chiến thuật phòng ngự phản công hay tấn công tổng lực. Có thể thấy, Nepal là nền bóng đá hạng thấp của thế giới nên các cầu thủ của họ không với tới được các giải quốc gia mạnh.

Trong số những cầu thủ sang Việt Nam, có một số cầu thủ đang hoặc đã thi đấu ở Bangladesh, Maldives, hay Indonesia... Đơn cử như trung vệ Abhishekh Limbu, tiền đạo Ayush Ghala, hậu vệ phải Sanish Shrestha đang thi đấu ở giải VĐQG Bangladesh. Còn tiền vệ phòng ngự Rohit Chand từng chơi bóng ở Indonesia. Đại đa số các giải đấu trên đều không được đánh giá cao nên phần nào đó cho thấy năng lực của các tuyển thủ Nepal.

Trong 2 trận vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Nepal thua Malaysia với tỷ số 0-2 và thua Lào với tỷ số 1-2. Thất bại trước Lào càng minh chứng rõ cho năng lực “không đáng ngại” của đoàn quân ông Matt Ross.

Cần biết rằng trong các cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, Lào luôn nhận thất bại với tỷ số cách biệt, thế trận lép vế hoàn toàn. Ở trận mở màn của bảng F, đội bóng xứ Triệu voi nhận đến 5 bàn thua trước Việt Nam.

HLV Kim đặt mục tiêu đánh bại Nepal.

Tất nhiên, bóng đá không phải là phép tính bắc cầu hay suy luận logic cao. Song, trật tự được thiết lập trong hàng chục năm ấy cũng có thể giúp cho người xem liên tưởng so sánh để từ đó, làm phép đánh giá sức mạnh giữa Việt Nam và Nepal khi lấy Lào để làm hệ quy chiếu.

Trên bảng xếp hạng thế giới, Việt Nam xếp thứ 114, còn Nepal đứng thứ 176. Cách biệt 62 hạng ấy cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể về trình độ chuyên môn.

Và bài toán của chúng ta

Nepal không đáng ngại nên không chủ quan khi cho rằng kết quả chung cuộc phụ thuộc vào màn trình diễn của Việt Nam. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là các học trò của ông Kim không được phép chủ quan, xem thường đối thủ.

Nếu tư tưởng “bề trên” ấy ngự trị trong tâm trí, Việt Nam có thể không còn là chính mình. Cần biết rằng khi phải đối đầu với một đối thủ gần như lấy số đông để bảo vệ cầu môn cho khung thành như Nepal, các học trò của ông Kim sẽ gặp khó trong việc ghi bàn.

Nếu không có sự tỉnh táo cần thiết, thiếu sự lạnh lùng, Việt Nam có thể rơi vào bế tắc. Ngược lại, nếu tôn trọng đối thủ để chơi với tinh thần cao nhất, tập trung nhất theo kiểu họ cũng như mình, đoàn quân của ông Kim sẽ có thể dễ dàng phá vỡ khối bê tông của đối phương hơn.

Tuyển Việt Nam được dự đoán có chiến thắng dễ trước Nepal.

Một chiến thắng ấn tượng với một tỷ số đậm để giữ thể hiện và hình của của một đội bóng chiếu trên là yêu cầu đầu tiên của Việt Nam. Gần như chắc chắn, HLV Kim cũng sẽ hướng đến một mục tiêu khác là giới thiệu một hình ảnh đầy sức trẻ ở ĐTQG.

Trong danh sách triệu tập lần này, chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập đến 8 cầu thủ ở độ tuổi U23 Việt Nam gồm Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Văn Khang, Xuân Bắc, Thanh Nhàn và Đình Bắc. Có lẽ, ông Kim muốn các cầu thủ được trui rèn ở cấp độ cao hơn để “chín muồi” hơn cho 2 nhiệm vụ quốc tế rất quan trọng phía trước là SEA Games 2025 và VCK U23 châu Á 2025.

Họ “trẻ người nhưng không non dạ” khi được kinh qua rất nhiều trận đấu quốc tế trong vài năm vừa qua. Nepal không quá mạnh nên đây càng là dịp tốt để HLV Kim “thử lửa” cho các học trò.

Tất nhiên, sự có mặt của các cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng là vấn đề cần thiết của Việt Nam khi đối đầu với Nepal. Những Tiến Linh, Tiến Dũng hay Hoàng Đức… không chỉ là điểm tựa về chuyên môn mà còn là chỗ dựa tinh thần, đốc thúc các cầu thủ một khi gặp khó khăn. Rõ ràng, Nepal rất có thể sẽ chơi phòng ngự số đông nên khó khăn cho Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong bối cảnh ấy, những cầu thủ giàu kinh nghiệm là rất cần thiết để dẫn dắt những Hiểu Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc… “đột phá” khung thành đối phương.