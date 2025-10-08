Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kane dính chấn thương

  • Thứ tư, 8/10/2025 18:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane, đang đứng trước nguy cơ không thể ra sân trong trận đấu gặp xứ Wales tại loạt trận giao hữu sắp tới.

Tiền đạo chủ lực của "Tam sư" gặp vấn đề với một chấn thương ở mắt cá chân, khiến anh không thể tham gia các buổi tập cùng đồng đội. Đây là tin không vui đối với huấn luyện viên và người hâm mộ đội tuyển Anh, khi Kane từ lâu đã là linh hồn và nguồn cảm hứng trên hàng công.

Theo các nguồn tin từ ban huấn luyện tuyển Anh, chưa thể xác định chính xác về thời gian Kane nghỉ thi đấu. Tuyển Anh sẽ có trận giao hữu gặp xứ Wales (10/10) và Latvia (15/10) thuộc vòng loại World Cup 2026.

Đội ngũ y tế đang theo dõi sát sao tình hình của Kane và khuyến nghị chân sút này nên vắng mặt trong trận gặp xứ Wales. Điều này buộc huấn luyện viên Tuchel phải cân nhắc các phương án thay thế, với những cái tên như Ollie Watkins hay Rashford.

Kane đang có phong độ rất cao từ đầu mùa. Trong chiến thắng 3-0 của Bayern Munich trước Eintracht Frankfurt thuộc vòng 6 Bundesliga tối 4/10, tiền đạo người Anh ghi bàn thứ 11 chỉ sau sáu vòng đấu, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Bundesliga đạt cột mốc này.

Tính trên mọi đấu trường, anh có 18 bàn sau 10 trận - khởi đầu mùa giải mà ngay cả ở Tottenham, nơi Kane là huyền thoại, cũng chưa từng chứng kiến.

Tường Linh

Tuyển Anh Harry Kane Harry Kane

