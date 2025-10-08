Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV tuyển Nepal: 'Việt Nam quá vượt trội'

  • Thứ tư, 8/10/2025 18:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 8/10, trong buổi họp báo trước trận gặp Việt Nam tại sân Gò Đậu, HLV trưởng đội tuyển Nepal - ông Matt Ross khẳng định đội bóng đặt mục tiêu có điểm trong chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn.

HLV Matt Ross và thủ môn Kiran Kumar Limbu tham dự họp báo.

“Có 3 điểm thì quá tuyệt, nhưng nếu giành được 1 điểm, chúng tôi cũng rất vui. Sau thất bại trước Lào, toàn đội đã rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn”, HLV người Australia chia sẻ.

Nhà cầm quân 39 tuổi dành sự tôn trọng lớn cho tuyển Việt Nam, đồng thời thừa nhận chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội. “Việt Nam quá vượt trội, là tập thể mạnh, có tốc độ, kỹ thuật và chắc chắn sẽ chơi tấn công. Nepal hiểu mình là đội chiếu dưới, nên phải tập trung phòng ngự và tận dụng cơ hội phản công để kiếm 1 điểm”, ông nói.

Ông Ross cũng đánh giá cao làn gió trẻ trong đội hình của HLV Kim Sang-sik: “Việt Nam có nhiều cầu thủ U23, họ khát khao thể hiện và mang đến nguồn năng lượng mới. Đó là điều chúng tôi phải đặc biệt chú ý”.

Dù bị đánh giá thấp, HLV Ross vẫn thể hiện niềm tin vào tinh thần và sự tiến bộ của các học trò, nhất là nhóm cầu thủ trẻ: “Tôi nói với họ rằng dù chỉ được đá 5 hay 10 phút cũng phải nỗ lực hết mình. Được thi đấu trong bầu không khí sôi động như ở Việt Nam là cơ hội quý để trưởng thành”.

Về triết lý huấn luyện, ông Ross nhấn mạnh sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở hàng thủ, trong bối cảnh đội hình Nepal thiếu thời gian thi đấu cùng nhau. “Các cầu thủ của tôi ít khi được ra sân ở cấp CLB. Một số chơi tại Bangladesh, Campuchia, nên việc gắn kết là thử thách. Chúng tôi không có trận đấu nào trong tháng 8 và 9, và giờ phải gặp ngay đội mạnh như Việt Nam”, ông thừa nhận.

Dù đối mặt nhiều khó khăn về di chuyển và tập trung, chiến lược gia người Australia coi đây là cơ hội để cầu thủ Nepal thể hiện năng lực, qua đó tìm kiếm cơ hội thi đấu tại những giải đấu lớn hơn trong khu vực.

Trận Việt Nam gặp Nepal sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Tâm Minh

Kim Sang-sik Kim Sang-sik Matt Ross đội tuyển Nepal đội tuyển Việt Nam

    Đọc tiếp

    HLV Kim Sang-sik khong de tam den Malaysia hinh anh

    HLV Kim Sang-sik không để tâm đến Malaysia

    4 giờ trước 16:36 8/10/2025

    0

    Trước trận gặp Nepal lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu (Bình Dương), HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời cho biết đội sẽ giữ tinh thần tiến lên dù gặp khó khăn về lực lượng.

    Hoi tho moi cua tuyen Viet Nam hinh anh

    Hơi thở mới của tuyển Việt Nam

    8 giờ trước 12:14 8/10/2025

    0

    HLV Kim Sang-sik gọi 8 cầu thủ U23 lên tuyển Việt Nam cho hai trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, vừa là thử thách, vừa là cơ hội để họ khẳng định mình.

    HLV tuyen Malaysia len tieng ve an phat cua FIFA hinh anh

    HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA

    7 giờ trước 13:28 8/10/2025

    0

    Dù chịu án phạt FIFA, đội tuyển Malaysia vẫn tập trung cao độ cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, quyết tâm mang đến màn trình diễn thuyết phục cho người hâm mộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý