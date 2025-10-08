HLV tuyển Nepal: 'Việt Nam quá vượt trội'

Chiều 8/10, trong buổi họp báo trước trận gặp Việt Nam tại sân Gò Đậu, HLV trưởng đội tuyển Nepal - ông Matt Ross khẳng định đội bóng đặt mục tiêu có điểm trong chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn.

HLV Matt Ross và thủ môn Kiran Kumar Limbu tham dự họp báo.

“Có 3 điểm thì quá tuyệt, nhưng nếu giành được 1 điểm, chúng tôi cũng rất vui. Sau thất bại trước Lào, toàn đội đã rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn”, HLV người Australia chia sẻ.

Nhà cầm quân 39 tuổi dành sự tôn trọng lớn cho tuyển Việt Nam, đồng thời thừa nhận chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội. “Việt Nam quá vượt trội, là tập thể mạnh, có tốc độ, kỹ thuật và chắc chắn sẽ chơi tấn công. Nepal hiểu mình là đội chiếu dưới, nên phải tập trung phòng ngự và tận dụng cơ hội phản công để kiếm 1 điểm”, ông nói.

Ông Ross cũng đánh giá cao làn gió trẻ trong đội hình của HLV Kim Sang-sik: “Việt Nam có nhiều cầu thủ U23, họ khát khao thể hiện và mang đến nguồn năng lượng mới. Đó là điều chúng tôi phải đặc biệt chú ý”.

Dù bị đánh giá thấp, HLV Ross vẫn thể hiện niềm tin vào tinh thần và sự tiến bộ của các học trò, nhất là nhóm cầu thủ trẻ: “Tôi nói với họ rằng dù chỉ được đá 5 hay 10 phút cũng phải nỗ lực hết mình. Được thi đấu trong bầu không khí sôi động như ở Việt Nam là cơ hội quý để trưởng thành”.

Về triết lý huấn luyện, ông Ross nhấn mạnh sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở hàng thủ, trong bối cảnh đội hình Nepal thiếu thời gian thi đấu cùng nhau. “Các cầu thủ của tôi ít khi được ra sân ở cấp CLB. Một số chơi tại Bangladesh, Campuchia, nên việc gắn kết là thử thách. Chúng tôi không có trận đấu nào trong tháng 8 và 9, và giờ phải gặp ngay đội mạnh như Việt Nam”, ông thừa nhận.

Dù đối mặt nhiều khó khăn về di chuyển và tập trung, chiến lược gia người Australia coi đây là cơ hội để cầu thủ Nepal thể hiện năng lực, qua đó tìm kiếm cơ hội thi đấu tại những giải đấu lớn hơn trong khu vực.

Trận Việt Nam gặp Nepal sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu.