Xuân Son xuất hiện trong trận giao hữu của tuyển Việt Nam
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định chiều 4/9.
Các tuyển thủ Việt Nam lép vế về thể hình trước dàn ngoại binh của Nam Định trong trận giao hữu chiều 4/9.
Đoạn clip Kobbie Mainoo phô diễn kỹ thuật trên trang cá nhân thu hút hàng triệu lượt xem, trong thời gian các CLB tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.
Dù đang trong quá trình điều trị phục hồi chấn thương nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vẫn cố gắng chống nạng tới sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định.
Cầu thủ Javier Bolivar của Real Alianza Cataquera tát trọng tài nữ Vanessa Ceballos sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Deportivo Quique ở giải Colombia.
Sáng 1/9, trong khi Luis Surez nhổ nước bọt, Sergio Busquets được nhìn thấy đấm đối phương sau thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Tối 31/8, Szoboszlai ghi bàn từ cú sút phạt ở khoảng cách 30 mét, giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0 trên sân nhà.
Sáng 1/9, Luis Suarez có hành động khó coi trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Sáng 1/9, Lionel Messi không thể ghi bàn khi đối mặt thủ môn trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.
Sáng 28/8, Lionel Messi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Orlando City ở bán kết Leagues Cup 2025.