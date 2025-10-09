Chanathip tỏa sáng, Thái Lan sống lại hy vọng

Tối 9/10, Thái Lan giành trọn vẹn 3 điểm trước Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Thái Lan một lần nữa phải cậy nhờ đến lão tướng Chanathip.

Pha lập công ở phút 78 của Chanathip Songkrasin giúp Thái Lan có chiến thắng dễ dàng 2-0 trên sân nhà. Trước đó, tiền vệ Seksan Ratree là người mở tỷ số cho "Voi chiến" ở phút 51.

Với ưu thế sân nhà và lực lượng vượt trội, Thái Lan gần như làm chủ trận đấu. Song, họ gặp khó ở hiệp một khi không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Bước ngoặt chỉ đến ở đầu hiệp hai, khi Ratree cụ thể hóa những cơ hội bằng pha lập công mở tỷ số.

Trước loạt trận này, Thái Lan đang có khởi đầu tệ hại ở vòng loại Asian Cup 2027 khi thua 1-3 trước Turkmenistan ở hồi tháng 6. Hai trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 10 này mang tính bước ngoặt với đội bóng của HLV Ishii.

Mọi thứ trở nên thuận lợi hơn với Thái Lan khi ở trận đấu trước đó, Turkmenistan bất ngờ để thua 0-1 trước Sri Lanka trên sân khách.

Với kết quả này, Thái Lan sống lại hy vọng đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau ba trận, "Voi chiến" đang có cùng 6 điểm như Turkmenistan và Sri Lanka, nhưng đứng thứ ba vì kém hiệu số.

Trận đấu tiếp theo với Đài Loan vào ngày 14/10 sẽ là cơ hội để Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng.