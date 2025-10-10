Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội tuyển thứ 17 giành vé dự World Cup 2026

  • Thứ sáu, 10/10/2025 06:43 (GMT+7)
Rạng sáng 10/10, Algeria đánh bại Somalia 3-0, qua đó giành vé dự World Cup sau 12 năm chờ đợi.

Kết quả giúp Algeria giữ vững ngôi đầu bảng G, trở thành đội bóng thứ 4 của châu Phi giành quyền dự World Cup 2026, cùng 3 đại diện khác là Morocco, Tunisia và Ai Cập.

Dưới thời HLV Vladimir Petkovic, Algeria cho thấy hình ảnh của một tập thể giàu kinh nghiệm và bản lĩnh. Ngôi sao đội trưởng Riyad Mahrez tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi góp công trong cả 3 bàn thắng. Mahrez có hai kiến tạo cho Mohamed Amoura ở phút 6 và 58, xen giữa là bàn thắng đẹp mắt của chính anh ở phút 19.

Trận đấu được tính là sân nhà của Somalia, nhưng thực tế được tổ chức tại sân vận động Miloud Hadefi (Algeria). Tại đây, hàng chục nghìn cổ động viên địa phương tạo nên bầu không khí tưng bừng khi chứng kiến đội bóng con cưng trở lại sân khấu lớn nhất hành tinh sau 12 năm vắng bóng.

World Cup 2026 là lần thứ 5 trong lịch sử Algeria góp mặt, sau các kỳ 1982, 1986, 2010 và 2014. Thành tích tốt nhất của họ đến ở kỳ World Cup Brazil 2014, khi đội bóng Bắc Phi lọt vào vòng 1/8 và chỉ chịu thua nhà vô địch Đức sau 120 phút nghẹt thở.

Theo thể thức mới, châu Phi có 9 suất trực tiếp đến World Cup 2026. Năm đội nhất bảng còn lại sẽ được xác định trong tuần tới, trong khi 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tranh vé vớt vào tháng 11.

Ngoài 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, 17 đội tuyển sớm có vé dự World Cup gồm Australia, Nhật, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria (châu Phi), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại dương).

BXH bảng G vòng loại châu Phi.

