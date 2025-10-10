Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027

Tối 9/10, Hong Kong (Trung Quốc) thắng Bangladesh 4-3 với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở bậc nhất vòng loại Asian Cup 2027.

Hamza Choudhury thất thần khi Bangladesh thủng lưới phút 90+6.

Tại sân vận động Quốc gia Dhaka, đội chủ nhà Bangladesh mở tỷ số từ sớm, bị dẫn ngược 2 bàn, rồi vỡ òa với pha lập công gỡ hòa trong thời gian bù giờ, trước khi nhận "cú đấm chí mạng" từ Hong Kong ở giây cuối cùng.

Bangladesh khởi đầu như mơ khi Hamza Choudhury - ngôi sao của Leicester City, ghi bàn từ cú sút phạt đẹp ở phút 13. Hưng phấn sau bàn thắng, đội bóng của HLV Javier Cabrera chủ động tấn công, tạo nhiều cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, Everton Camargo trừng phạt sai lầm của Bangladesh để gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ hiệp.

Sau giờ nghỉ, thế trận đảo chiều. Hong Kong dồn ép liên tục và vượt lên ở phút 50 nhờ pha lập công của Raphael Merkies. Khi chưa kịp sốc lại tinh thần, Bangladesh tiếp tục bị chọc thủng lưới lần thứ 3 ở phút 74 cũng bởi Merkies. Dẫn 3-1, đội khách tưởng chừng cầm chắc chiến thắng.

Nhưng những phút cuối diễn ra theo kịch bản điên rồ. Sheikh Morsalin tận dụng sai lầm của thủ môn Hong Kong và rút ngắn tỷ số còn 2-3, trước khi Shamit Shome ghi bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+2, làm bùng nổ khán đài Dhaka.

Song, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hy vọng có điểm của Bangladesh vụt tắt ở phút 90+6 khi Merkies hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 4-3 cho Hong Kong.

Thất bại khiến Bangladesh chỉ có 1 điểm sau 3 lượt trận ở bảng C, gần như hết cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, Hong Kong tạm dẫn đầu với 7 điểm, mở rộng cánh cửa tiến vào vòng chung kết.