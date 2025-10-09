FAM thờ ơ với tuyển Malaysia sau bê bối nhập tịch

Trong ngày tuyển Malaysia thắng Malaysia 3-0 ở lượt 3 vòng loại Asian Cup 2027, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tỏ ra xa cách một cách khó hiểu.

FAM không đưa tin về kết quả trận thắng của tuyển Malaysia trước Lào.

Trên fanpage chính thức, FAM chỉ đăng duy nhất đội hình xuất phát trước giờ bóng lăn, không có bất kỳ cập nhật nào về diễn biến hay kết quả trận đấu. Đây là điều hiếm thấy đối với một trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Với website chính thức của FAM, tình hình cũng tương tự. Phần "fixture - lịch thi đấu" vẫn để trống tỷ số trận Malaysia - Lào, cũng như không có bài tường thuật dù màn thư hùng kết thúc từ lâu.

Sự thờ ơ diễn ra trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang chìm trong khủng hoảng niềm tin sau án phạt nặng tay của FIFA về sai phạm nhập tịch cầu thủ. Bảy tuyển thủ gốc ngoại bị cấm thi đấu, khiến dư luận phẫn nộ và yêu cầu FAM phải nhận trách nhiệm.

Cách FAM im lặng cho thấy áp lực khủng khiếp mà họ đang đối mặt, đồng thời phản ánh sự xa cách ngày càng lớn giữa Liên đoàn và cổ động viên, những người luôn tự hào hô vang "Harimau Malaya".

Tối 9/10 trên sân vận đồng Lào, Malaysia giành chiến thắng 3-0 để tiếp tục đứng đầu bảng F. Tuyển Việt Nam vượt qua Nepal với tỷ số 3-1, qua đó tạm xếp thứ 2 với 3 điểm ít hơn.