Biểu cảm gây sốt của Tiến Linh

Tối 9/10, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gây chú ý trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Nepal ở lượt 3 vòng loại Asian Cup 2027.

Highlights tuyển Việt Nam 3-1 Nepal Tối 9/10, tuyển Việt Nam đánh bại Nepal ở lượt trận thứ 3, bảng F vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bình Dương.

Trên sân Bình Dương, Tiến Linh không chỉ góp công vào chiến thắng của tuyển Việt Nam khi ghi bàn mở tỷ số, mà còn trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi khoảnh khắc thoáng qua trên sóng truyền hình. Phút 82, khi bảng thay người được giơ lên, ống kính máy quay bắt trọn biểu cảm bất ngờ của Tiến Linh.

Ánh mắt hơi ngạc nhiên, gương mặt đăm chiêu khiến nhiều người lầm tưởng anh chuẩn bị rời sân. Chỉ vài phút sau, hình ảnh đó lập tức lan truyền khắp mạng xã hội.

Thực tế, Tiến Linh không bị thay. Tiền đạo CLB Công an TP.HCM thi đấu trọn vẹn 90 phút. Tiến Linh được cho là không tỏ thái độ hay phản ứng tiêu cực nào. Khả năng anh chỉ thấy bối rối vì không rõ HLV Kim Sang-sik có rút mình ra khỏi sân hay không.

Trên mạng xã hội, bài đăng về "gương mặt ngỡ ngàng" của Tiến Linh thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Sau trận, cầu thủ sinh năm 1997 nở nụ cười thoải mái khi giao lưu cùng đồng đội và người hâm mộ. Anh viết trên trang cá nhân: "Tiếp tục chặng đường phía trước".

Trận đấu trên sân Bình Dương khép lại với chiến thắng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Cùng giờ, Malaysia hạ Lào 3-0 để giữ ngôi đầu cùng khoảng cách 3 điểm với đội đứng thứ 2.