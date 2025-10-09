Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Biểu cảm gây sốt của Tiến Linh

  • Thứ năm, 9/10/2025 22:19 (GMT+7)
  • 22:19 9/10/2025

Tối 9/10, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gây chú ý trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Nepal ở lượt 3 vòng loại Asian Cup 2027.

Highlights tuyển Việt Nam 3-1 Nepal Tối 9/10, tuyển Việt Nam đánh bại Nepal ở lượt trận thứ 3, bảng F vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bình Dương.

Trên sân Bình Dương, Tiến Linh không chỉ góp công vào chiến thắng của tuyển Việt Nam khi ghi bàn mở tỷ số, mà còn trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi khoảnh khắc thoáng qua trên sóng truyền hình. Phút 82, khi bảng thay người được giơ lên, ống kính máy quay bắt trọn biểu cảm bất ngờ của Tiến Linh.

Ánh mắt hơi ngạc nhiên, gương mặt đăm chiêu khiến nhiều người lầm tưởng anh chuẩn bị rời sân. Chỉ vài phút sau, hình ảnh đó lập tức lan truyền khắp mạng xã hội.

Thực tế, Tiến Linh không bị thay. Tiền đạo CLB Công an TP.HCM thi đấu trọn vẹn 90 phút. Tiến Linh được cho là không tỏ thái độ hay phản ứng tiêu cực nào. Khả năng anh chỉ thấy bối rối vì không rõ HLV Kim Sang-sik có rút mình ra khỏi sân hay không.

Trên mạng xã hội, bài đăng về "gương mặt ngỡ ngàng" của Tiến Linh thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Sau trận, cầu thủ sinh năm 1997 nở nụ cười thoải mái khi giao lưu cùng đồng đội và người hâm mộ. Anh viết trên trang cá nhân: "Tiếp tục chặng đường phía trước".

Trận đấu trên sân Bình Dương khép lại với chiến thắng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Cùng giờ, Malaysia hạ Lào 3-0 để giữ ngôi đầu cùng khoảng cách 3 điểm với đội đứng thứ 2.

FAM thờ ơ với tuyển Malaysia sau bê bối nhập tịch

Trong ngày tuyển Malaysia thắng Malaysia 3-0 ở lượt 3 vòng loại Asian Cup 2027, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tỏ ra xa cách một cách khó hiểu.

21:56 9/10/2025

Cầu thủ nhập tịch Malaysia đá như nghiệp dư

Tối 9/10, Malaysia thắng Lào 3-0 ở lượt thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027, nhưng không thể che mờ hình ảnh nhạt nhòa của Romel Morales.

18:45 9/10/2025

90 phút giành lại linh hồn bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia đang đứng giữa ngã ba đường. Sau phán quyết phơi bày vụ làm giả giấy tờ cầu thủ, "Harimau Malaya" bước vào trận gặp Lào không chỉ để tìm điểm số, mà để tìm lại niềm tin đã mất.

10:55 9/10/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Biểu cảm của Tiến Linh Việt Nam Nepal Tiến Linh

    Đọc tiếp

    Tuong lai HLV Kluivert se ra sao? hinh anh

    Tương lai HLV Kluivert sẽ ra sao?

    2 giờ trước 16:08 12/10/2025

    0

    Indonesia tan mộng World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq, còn tương lai của HLV Patrick Kluivert phủ bóng hoài nghi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý