Con trai Zidane bỏ tuyển Pháp, chọn châu Phi

Luca Zidane, con trai huyền thoại Zinedine Zidane, quyết định chơi cho tuyển Algeria và có thể tham dự World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Bắc Phi này.

Con trai Zidane chọn Algeria thay vì theo tuyển Pháp như người cha nổi tiếng.

Quyết định của Luca được FIFA phê duyệt hôm 19/9, khi cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới công nhận việc chuyển đổi Liên đoàn của Luca Zidane, mở ra cơ hội cho anh góp mặt ở các giải đấu quốc tế sắp tới.

Luca từng thi đấu cho các đội trẻ của Pháp, từ U16 đến U20. Nhưng ở tuổi 27, anh quyết định chọn Algeria. Thủ môn Granada có thể sẽ được gọi lên tuyển trong đợt tập trung tháng 10, tham gia hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Somalia (6/10) và Uganda (13/10).

Hiện Algeria đứng đầu bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Phi khi hơn Uganga 4 điểm. Nếu thắng trận tới, đội bóng này sẽ chính thức có vé tham dự ngày hội World Cup lớn nhất hành tinh vào hè 2026.

Khả năng Luca sẽ trở thành thủ môn số 1 của Algeria. Suốt vòng loại, HLV Vladimir Petkovic luân phiên sử dụng Anthony Mandrea (đang thi đấu ở giải hạng ba Pháp) và Alexis Guendouz (chơi ở giải quốc nội). So với hai cái tên này, kinh nghiệm và đẳng cấp của Luca có thể giúp anh chiếm được vị trí chính thức.

Luca bắt đầu sự nghiệp tại lò đào tạo trẻ Real Madrid và từng ra sân trong hai trận đấu cho đội một. Tuy nhiên, anh không thể cạnh tranh suất bắt chính và lần lượt khoác áo Racing Santander, Rayo Vallecano và Eibar trước khi gia nhập Granada ở giải hạng nhì Tây Ban Nha.