Thói quen trong phòng ngủ của Beckham

Đẹp trai, lịch lãm và quyến rũ đến mức hoàn hảo nhưng David Beckham cũng có "tật xấu" rất đời thường là ngủ ngáy.

David Beckham thường xuyên ngáy khi ngủ.

Chính cô vợ Victoria Beckham tiết lộ bí mật này với The Sun. Cựu nhóm nhạc Spice Girls thật lòng: "Tôi phải đeo nút tai khi ngủ. Không phải làm điệu đâu, mà để khỏi nghe anh ấy ngáy. Tin sốt dẻo nhé. David Beckham cũng ngáy to như ai". Nụ cười tự trào ấy khiến người ta thấy Victoria - vốn bị coi là lạnh lùng và xa cách, lại trở nên gần gũi và duyên dáng.

Sau 26 năm hôn nhân và khối tài sản ước tính 500 triệu bảng, Victoria và David giữ được sự gắn bó hiếm thấy. "Chúng tôi quan tâm đến nhau bằng những điều nhỏ nhặt", cô chia sẻ. "Tôi chuẩn bị túi vitamin cho David trước mỗi chuyến đi, còn anh ấy luôn làm sinh tố cho tôi vào buổi sáng".

Bên cạnh những câu chuyện nhẹ nhàng, Victoria cũng lần đầu thừa nhận từng vật lộn với "hội chứng kẻ mạo danh" - cảm giác thấy không xứng đáng với thành công của chính mình. Sau cùng, cô đi trị liệu để cân bằng giữa công việc, gia đình và sức khỏe tinh thần.

Người phụ nữ từng bị giới thời trang khinh thường nay sở hữu thương hiệu doanh thu hơn 115 triệu bảng, với khách hàng từ Công nương xứ Wales đến cựu Đệ Nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama. Thế nhưng, khi được hỏi về bí quyết thành công, Victoria chỉ cười: "Tôi đang cố gắng mỗi ngày. Tôi không còn phải chứng minh gì với ai cả".

Sau cùng, ngay cả khi phải sống chung với tiếng ngáy của "người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh", Victoria vẫn chứng minh rằng phía sau sự hào nhoáng, tình yêu thật ra chỉ cần một đôi nút tai và rất nhiều sự thấu hiểu.