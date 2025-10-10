Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thói quen trong phòng ngủ của Beckham

  • Thứ sáu, 10/10/2025 13:25 (GMT+7)
  • 13:25 10/10/2025

Đẹp trai, lịch lãm và quyến rũ đến mức hoàn hảo nhưng David Beckham cũng có "tật xấu" rất đời thường là ngủ ngáy.

David Beckham thường xuyên ngáy khi ngủ.

Chính cô vợ Victoria Beckham tiết lộ bí mật này với The Sun. Cựu nhóm nhạc Spice Girls thật lòng: "Tôi phải đeo nút tai khi ngủ. Không phải làm điệu đâu, mà để khỏi nghe anh ấy ngáy. Tin sốt dẻo nhé. David Beckham cũng ngáy to như ai". Nụ cười tự trào ấy khiến người ta thấy Victoria - vốn bị coi là lạnh lùng và xa cách, lại trở nên gần gũi và duyên dáng.

Sau 26 năm hôn nhân và khối tài sản ước tính 500 triệu bảng, Victoria và David giữ được sự gắn bó hiếm thấy. "Chúng tôi quan tâm đến nhau bằng những điều nhỏ nhặt", cô chia sẻ. "Tôi chuẩn bị túi vitamin cho David trước mỗi chuyến đi, còn anh ấy luôn làm sinh tố cho tôi vào buổi sáng".

Bên cạnh những câu chuyện nhẹ nhàng, Victoria cũng lần đầu thừa nhận từng vật lộn với "hội chứng kẻ mạo danh" - cảm giác thấy không xứng đáng với thành công của chính mình. Sau cùng, cô đi trị liệu để cân bằng giữa công việc, gia đình và sức khỏe tinh thần.

Người phụ nữ từng bị giới thời trang khinh thường nay sở hữu thương hiệu doanh thu hơn 115 triệu bảng, với khách hàng từ Công nương xứ Wales đến cựu Đệ Nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama. Thế nhưng, khi được hỏi về bí quyết thành công, Victoria chỉ cười: "Tôi đang cố gắng mỗi ngày. Tôi không còn phải chứng minh gì với ai cả".

Sau cùng, ngay cả khi phải sống chung với tiếng ngáy của "người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh", Victoria vẫn chứng minh rằng phía sau sự hào nhoáng, tình yêu thật ra chỉ cần một đôi nút tai và rất nhiều sự thấu hiểu.

Dàn sao bóng đá 'đụng dao kéo' để lột xác ngoại hình

David Beckham, Sergio Ramos... can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện hình ảnh bản thân trước công chúng.

08:04 20/9/2025

Kane phá kỷ lục của Beckham

Harry Kane lập cú đúp giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea 3-1 trong trận mở màn Champions League 2025/26 trên sân Allianz Arena rạng sáng 18/9.

06:12 18/9/2025

Sharapova khác lạ

Maria Sharapova xuất hiện với diện mạo mới tại một buổi tiệc sang trọng ở New York (Mỹ) cùng với David Beckham và nhà vô địch US Open Aryna Sabalenka.

09:55 12/9/2025

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Tật xấu của David Beckham David Beckham Victoria Beckham David Beckham ngáy vợ Beckham

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Barcelona het sach tien ve cong hinh anh

Barcelona hết sạch tiền vệ công

26 phút trước 18:00 12/10/2025

0

HLV Hansi Flick đang đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi Dani Olmo dính chấn thương trong thời gian tập trung đội tuyển Tây Ban Nha.

Tuong lai HLV Kluivert se ra sao? hinh anh

Tương lai HLV Kluivert sẽ ra sao?

2 giờ trước 16:08 12/10/2025

0

Indonesia tan mộng World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq, còn tương lai của HLV Patrick Kluivert phủ bóng hoài nghi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý