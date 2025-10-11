Bến đỗ trong mơ mở ra với Mainoo

Napoli đang lên kế hoạch tăng cường sức mạnh tuyến giữa và cái tên được Antonio Conte yêu cầu đặc biệt chính là Kobbie Mainoo

Napoli muốn có Mainoo.

Theo Fichajes, chiến lược gia người Italy tin rằng cầu thủ 20 tuổi người Anh có thể mang lại làn gió mới cho hàng tiền vệ của nhà đương kim vô địch Serie A. Từ việc đối mặt tương lai bất định ở MU, Mainoo đứng trước cơ hội trở thành phần quan trọng trong tham vọng của Napoli tại Serie A và Champions League - nếu gia nhập CLB Serie A.

Napoli hiện đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhân sự khi Andre-Frank Zambo Anguissa sẽ tham dự Cúp bóng đá châu Phi (CAN) vào đầu năm tới. Conte vì thế muốn có một phương án thay thế đáng tin cậy.

Mainoo được xem là lựa chọn hoàn hảo nhờ sự linh hoạt, nền tảng kỹ thuật và khả năng di chuyển thông minh. Bên cạnh đó, Conte đánh giá cao phong cách thi đấu hiện đại của sao trẻ sinh năm 2005. Anh có thể pressing mạnh mẽ, phân phối bóng chính xác và duy trì cường độ cao suốt trận đấu.

Tình hình hiện tại của Mainoo tại Manchester United lại không mấy thuận lợi. Dưới triều đại tân huấn luyện viên Ruben Amorim, tuyển thủ Anh chưa được đá chính ở Premier League mùa này, do Bruno Fernandes được ưu tiên trong sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm.

Napoli tin rằng một bản hợp đồng cho mượn có thể là giải pháp phù hợp nhất. Câu lạc bộ vùng Naples muốn trao cơ hội thi đấu thường xuyên cho Mainoo, đồng thời cài điều khoản mua đứt nếu anh thể hiện ấn tượng tại Serie A.