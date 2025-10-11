Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dele Alli giờ ra sao

  Thứ bảy, 11/10/2025 07:42 (GMT+7)
Tiền vệ Dele Alli vừa chia sẻ lần cập nhật hiếm hoi về cuộc sống và sự nghiệp trên trang cá nhân sau khi rời Como hồi tháng 9.

Alli chưa có bến đỗ mới. Ảnh: Reuters.

Mới đây, trên tài khoản Instagram có 8,1 triệu người theo dõi, Alli đăng tải đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc nghỉ dưỡng kết hợp tập luyện tại Bali, Indonesia. Hình ảnh cho thấy tiền vệ người Anh miệt mài rèn thể lực trong phòng gym và trên sân cỏ, xen lẫn những phút giây thư giãn dưới thác nước và khám phá cảnh đẹp ở quốc gia Đông Nam Á này.

Alli từng tiết lộ đặt báo thức hàng ngày vào lúc 11 giờ để nhắc nhở bản thân về mục tiêu lớn nhất: góp mặt tại World Cup 2026. “Đó là đích đến duy nhất tôi hướng tới. Nhiều người sẽ nói tôi đã mất cả năm không thi đấu, nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết năng lực của mình", Alli chia sẻ.

Alli hiện có 37 lần khoác áo tuyển Anh và ghi 3 bàn thắng, nhưng không được triệu tập kể từ tháng 6/2019. Trước khi trở thành cầu thủ tự do, anh từng được liên hệ với một số CLB ở Championship như Wrexham, Birmingham và West Brom, trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội hồi sinh sự nghiệp.

Hồi tháng 9, Alli bị Como chấm dứt hợp đồng chỉ sau 8 tháng gia nhập. Trong màu áo CLB Italy, anh chỉ ra sân đúng 1 lần trong trận gặp AC Milan tại San Siro, nơi anh vào sân từ ghế dự bị nhưng nhanh chóng bị truất quyền thi đấu chỉ sau 10 phút.

Trước đó, lần cuối cùng cựu ngôi sao Tottenham và Everton thi đấu chuyên nghiệp là vào tháng 2/2023 trong màu áo Besiktas theo dạng cho mượn.

