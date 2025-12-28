Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool ra giá mua Rodrygo

  • Chủ nhật, 28/12/2025 18:11 (GMT+7)
  • 18:11 28/12/2025

Liverpool lên kế hoạch nhân sự mang tính dài hạn khi tái khởi động thương vụ Rodrygo, trong bối cảnh tương lai của Mohamed Salah tại Anfield bắt đầu xuất hiện những gam màu xám.

Liverpool muốn có sự phục vụ của Rodrygo.

Theo Defensa Central, đội bóng vùng Merseyside quay trở lại bàn đàm phán và sẵn sàng chi 50 đến 60 triệu euro để thuyết phục Real Madrid nhả tiền đạo người Brazil. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với con số mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa ra, nhưng phản ánh đúng bối cảnh hiện tại.

Rodrygo trải qua quãng thời gian không dễ dàng tại Bernabeu khi vai trò bị đặt dấu hỏi dưới thời Xabi Alonso. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và những màn trình diễn thuyết phục gần đây, cầu thủ sinh năm 2001 dần lấy lại vị thế.

Chính sự hồi sinh ấy khiến Rodrygo một lần nữa lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn châu Âu, trong đó Liverpool nổi lên như ứng viên hàng đầu.

"The Kop" tăng tốc ở thương vụ này do tương lai chưa rõ ràng của Mohamed Salah. Một số nguồn tin cho rằng mối quan hệ giữa ngôi sao người Ai Cập và HLV Arne Slot không còn êm đẹp. Điều đó buộc Liverpool phải tính đến kịch bản chia tay biểu tượng số một trên hàng công, hoặc ít nhất là chuẩn bị phương án thay thế xứng tầm.

Rodrygo không phải cái tên xa lạ. Mùa hè năm ngoái, đội chủ sân Anfield theo dõi sát sao tiền đạo này nhưng không đưa ra đề nghị chính thức. Khi đó, Rodrygo chọn ở lại Real Madrid để cạnh tranh vị trí. Giờ đây, khả năng Liverpool quay lại với một lời đề nghị cụ thể là điều hoàn toàn có cơ sở.

Wirtz ghi bàn đầu tiên

Đêm 27/12, Liverpool đánh bại Wolves 2-1 trên sân nhà Anfield thuộc vòng 18 Premier League.

47:2812 hôm qua

Liverpool muốn gây sốc với Depay

Sau chấn thương nghiêm trọng của Alexander Isak, Liverpool đang tìm kiếm một tiền đạo để củng cố hàng công trong nửa sau mùa giải 2025/26.

08:03 27/12/2025

Dàn sao tăng giá mạnh nhất Premier League

2 tân binh của Liverpool, Alexander Isak và Hugo Ekitike nằm trong số cầu thủ tăng giá mạnh nhất Ngoại hạng Anh, theo thống kê từ Transfermarkt.

10:02 26/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Rodrygo Rodrygo

    Đọc tiếp

    Su that nga ngua vu Neves gia nhap MU hinh anh

    Sự thật ngã ngửa vụ Neves gia nhập MU

    52 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    MU có kế hoạch tăng cường tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, cùng thời điểm Ruben Neves được đồn đoán cập bến Old Trafford.

    Flamengo ra toi hau thu cho Filipe Luis hinh anh

    Flamengo ra tối hậu thư cho Filipe Luis

    52 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    Flamengo bật đồng hồ đếm ngược. Gia hạn với Filipe Luis giờ không còn là câu chuyện công lao, mà là phép thử về quyền lực, tiền bạc và tầm nhìn dài hạn của CLB lớn nhất Brazil.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý