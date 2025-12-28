Liverpool ra giá mua Rodrygo

Liverpool lên kế hoạch nhân sự mang tính dài hạn khi tái khởi động thương vụ Rodrygo, trong bối cảnh tương lai của Mohamed Salah tại Anfield bắt đầu xuất hiện những gam màu xám.

Liverpool muốn có sự phục vụ của Rodrygo.

Theo Defensa Central, đội bóng vùng Merseyside quay trở lại bàn đàm phán và sẵn sàng chi 50 đến 60 triệu euro để thuyết phục Real Madrid nhả tiền đạo người Brazil. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với con số mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa ra, nhưng phản ánh đúng bối cảnh hiện tại.

Rodrygo trải qua quãng thời gian không dễ dàng tại Bernabeu khi vai trò bị đặt dấu hỏi dưới thời Xabi Alonso. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và những màn trình diễn thuyết phục gần đây, cầu thủ sinh năm 2001 dần lấy lại vị thế.

Chính sự hồi sinh ấy khiến Rodrygo một lần nữa lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn châu Âu, trong đó Liverpool nổi lên như ứng viên hàng đầu.

"The Kop" tăng tốc ở thương vụ này do tương lai chưa rõ ràng của Mohamed Salah. Một số nguồn tin cho rằng mối quan hệ giữa ngôi sao người Ai Cập và HLV Arne Slot không còn êm đẹp. Điều đó buộc Liverpool phải tính đến kịch bản chia tay biểu tượng số một trên hàng công, hoặc ít nhất là chuẩn bị phương án thay thế xứng tầm.

Rodrygo không phải cái tên xa lạ. Mùa hè năm ngoái, đội chủ sân Anfield theo dõi sát sao tiền đạo này nhưng không đưa ra đề nghị chính thức. Khi đó, Rodrygo chọn ở lại Real Madrid để cạnh tranh vị trí. Giờ đây, khả năng Liverpool quay lại với một lời đề nghị cụ thể là điều hoàn toàn có cơ sở.