Hiện tượng Bournemouth gây sốc

Bournemouth duy trì mạch 8 trận bất bại ấn tượng tại Premier League sau chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest ở vòng 9 đêm 26/10.

Bournemouth đánh bại Nottingham Forest. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà Vitality, Bournemouth giải quyết trận đấu ngay trong 45 phút đầu tiên nhờ hai pha lập công của Marcus Tavernier và Eli Junior Kroupi. Với Kroupi, đây cũng là bàn thắng thứ 4 của anh chỉ trong 3 trận gần nhất tại Premier League.

Suốt trận đấu, Bournemouth thể hiện bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn toàn làm chủ thế trận. Dù không ghi bàn, mũi nhọn Antoine Semenyo của Bournemouth vẫn là mối đe dọa thường trực cho khung thành của Forest nhờ tốc độ cùng những pha rê dắt khó chịu.

Chiến thắng này đánh dấu chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp tại Premier League của Bournemouth, giúp CLB có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử góp mặt ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola, Bournemouth đang vượt xa kỳ vọng và tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, xếp trên những đối thủ sừng sỏ như Man City, Chelsea hay Liverpool.

Ở chiều ngược lại, tân HLV Sean Dyche của Nottingham Forest còn nhiều việc phải làm để vực dậy tập thể hiện tại. Đội bóng mới chỉ giành được một chiến thắng kể từ ngày khai màn Premier League 2025/26.

Thất bại vừa qua khiến Forest giậm chân ở vị trí thứ 18 với 5 điểm sau 9 trận, chỉ xếp trên hai đội cuối bảng là West Ham và Wolves.

