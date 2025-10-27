Lời khiêu khích của Vinicius với Yamal

Trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona rạng sáng 27/10 không chỉ hấp dẫn bởi tỷ số mà còn gây chú ý với màn xô xát căng thẳng giữa các cầu thủ hai đội sau tiếng còi mãn cuộc.

Vinicius khiêu khích Yamal. Ảnh: Reuters.

Real Madrid giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Kylian Mbappé và Jude Bellingham, trong khi Fermin ghi bàn duy nhất cho Barcelona. Tuy nhiên, điều khiến truyền thông Tây Ban Nha bàn tán nhiều nhất lại là vụ va chạm nảy lửa giữa Vinicius và Lamine Yamal ở cuối trận.

Theo Marca, mâu thuẫn giữa hai ngôi sao này bắt đầu ngay trong trận đấu. Trong một pha tranh chấp, Vinicius đã buông lời khiêu khích với Yamal: “Cậu chỉ biết chuyền về thôi". Câu nói này được cho là khiến tiền đạo 18 tuổi của Barcelona bức xúc, dẫn đến những tranh cãi sau đó.

Sau khi trận đấu khép lại, Vinicius – người tỏ ra khó chịu khi bị HLV Xabi Alonso thay ra ở phút 72 – tiếp tục lời qua tiếng lại với Yamal trên đường vào đường hầm. “Nói nữa đi", tiền đạo người Brazil lớn tiếng hướng về phía Yamal.

Đáp lại, sao trẻ của Barcelona tỏ ý muốn gặp riêng một cầu thủ Real Madrid trong đường hầm (được cho là Vinicius), thậm chí sẵn sàng dùng vũ lực để “nói chuyện”.

Vinicius tranh chấp với Yamal trên sân. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Vinicius, hậu vệ Dani Carvajal của Real Madrid cũng được cho là đã tiếp cận Yamal và nói: “Cậu nói nhiều lắm. Giờ thì nói đi xem nào". Tình huống này khiến các cầu thủ hai đội lao vào can ngăn, trong đó Eduardo Camavinga là người giữ Yamal lại để tránh mọi chuyện đi quá xa.

Trước thềm trận Siêu kinh điển tại Bernabeu, Yamal khiến dư luận dậy sóng khi mạnh miệng tuyên bố rằng Real Madrid “vừa ăn cắp vừa la làng”, ám chỉ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thường được trọng tài ưu ái. Hành động này khiến nhiều cầu thủ Barcelona nổi giận.

Dù bầu không khí căng thẳng bao trùm sau trận, HLV Xabi Alonso cho rằng đó chỉ là “hệ quả của một trận cầu nóng bỏng”. Ông nói trong buổi họp báo: “Tôi không lo lắng. Cuộc va chạm ở phút cuối chỉ phản ánh sự quyết liệt và tầm quan trọng của trận đấu. Đó là một phần của cạnh tranh lành mạnh".

Chiến thắng này giúp Real Madrid nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với Barcelona, qua đó củng cố ngôi đầu bảng La Liga.

